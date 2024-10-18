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Общество «Это начало следующего дня». Подробности об убийстве лидера ХАМАС Синвара

«Это начало следующего дня». Подробности об убийстве лидера ХАМАС Синвара

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2 комментария

На Яхью Синвара не совершали преднамеренное покушение — он был убит вследствие вооруженного столкновения между израильской армией и ячейкой боевиков «Бригады Аль-Кассам». Выясняются новые подробности ликвидации руководителя палестинского движения. «Фонтанка» собрала главное к этому часу. 

Как пишет саудовский новостной канал Al Hadath, называя Синвара организатором теракта 7 октября, израильские спецслужбы не знали о местонахождении лидера ХАМАС — его обнаружили в результате противостояния с «Бригадой Аль-Кассам» в районе Таль-эль-Султан в городе Рафах на юге сектора Газа. Между тем, Армия обороны и Служба общей безопасности Израиля отмечают, что преследование Яхьи Синвара длилось около года, передает ТАСС. Это и привело солдат Южного военного округа к ликвидации главы ХАМАС.

При обнаружении тела Яхьи Синвара выяснилось, что в его куртке хранились гранаты. Для того, чтобы уточнить личность убитого, его тело отправили на экспертизу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что смерть Синвара — «это начало следующего дня после ХАМАС». Он пообещал, что Израиль продолжит борьбу с палестинским движением в секторе Газа до тех пор, пока все заложники не будут возвращены домой, сообщает CNN. Кроме того, в телефонном разговоре, состоявшемся после смерти Синвара, Нетаньяху и президент США Джо Байден согласились, что ввиду последних событий появилась возможность ускорить освобождение заложников в Газе — в том числе при участии Америки.   

Помимо Яхьи Синвара, также были убиты высокопоставленные командиры военного крыла палестинского движения «Бригада Иззэддина аль-Кассама». Al Hadath пишет: «Израиль заявляет, что он также убил командира „Аль-Кассама“ Мухаммада Дейфа и его заместителя Марвана Иссу, а также целый ряд представителей военной и политической элиты ХАМАСа». При этом точное число убитых не приводится.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац и ЦАХАЛ выступили с официальным заявлением о том, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был убит 16 октября в результате операции Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа. Позже пресс-служба Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлены последние минуты жизни раненого главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.

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Комментарии
3
alexadmin
30 минут
Эй вы там, наверху, вы хоть определитесь - "убийство" или "ликвидация", а то голоса в моей голове начинают слишком громко спорить и не могут остановиться.
276689045
1 минута
Уже какой раз все руководство убивают? Что ХАМАС, что Бригада Аль-Касс - как феникс из пепла.. Убийства не решают проблемы палестинцев, и их вытеснение и изоляция Израилем в секторах тоже. Только порождает злобу и месть. Резолюция по созданию независимой Палестины должна быть исполнена.
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