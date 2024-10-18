После страшного ДТП с фейерверками возбуждено дело. Из-за пожара в соседнем селе пропал свет

По факту смертельного ДТП с пиротехникой в Белогорском районе Амурской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает 18 октября региональное СУ СКР в своем телеграм-канале.

ДТП, напомним, произошло 17 октября в 22:50 по местному времени на 1 476-м километре федеральной трассы «Амур» (Чита — Хабаровск). На перекрестке неравнозначных дорог столкнулись легковой и грузовой автомобили, и оба вспыхнули. Фура перевозила коробки с пиротехникой, которая начала взрываться. Страшное видео с салютами смотрите на «Фонтанке». В легковушке погибли все, кто там был, — четыре человека. Это двое детей, 8 и 11 лет, женщина, а также еще один не установленный пока человек. Водитель грузовика получил травмы, он сейчас в районной больнице.

По данным главы Белогорского муниципального округа Дениса Инюточкина, водитель Toyota Prius Alpha при проезде нерегулируемого перекрестка не пропустил грузовик, который ехал по главной дороге. Погибшие — водитель и три пассажира «Приуса». Из-за пожара была повреждена опора ЛЭП, из-за чего в селе Амурское на нескольких улицах оказались обесточены дома. Других повреждений на трассе или в жилом секторе не было. Электроснабжение восстановили примерно через пять часов после аварии.

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«Следователем с участием следователя-криминалиста проведен осмотр места происшествия, транспортных средств, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении СУ.