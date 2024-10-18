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Происшествия В аварии на трассе «Амур» погибли двое детей, над ними взрывались фейерверки

В аварии на трассе «Амур» погибли двое детей, над ними взрывались фейерверки

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Число погибших в аварии на трассе «Амур» увеличилось до четырех человек. Не все личности установлены.

Как сообщает МЧС России 18 октября, на месте аварии пришлось не только тушить пожар, но и деблокировать легковой автомобиль из-под фуры. Когда машину вытащили, выяснилось, что в салоне было не трое человек, а четверо. Под грудой металла в огне от горящей фуры и пиротехники погибла женщина, двое детей в возрасте 8 и 11 лет, а также еще один не установленный пока человек.

Ранее сообщалось, что фура и легковой автомобиль столкнулись недалеко от села Возжаевка в Амурской области. Грузовик перевозил пиротехнику, после пожара она вся сдетонировала и авария была сопряжена с салютом. Видео по ссылке.

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