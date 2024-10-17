Смольный: сохранить «Заросли» при стройке набережной Макарова не выйдет, но будет благоустройство

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин рассказал во время прямой линии городского правительства 17 октября, что при строительстве моста через реку Смоленку сохранить парк «Заросли» не получится, но набережную благоустроят, сохранив небольшую зеленую зону.

Вице-губернатор рассказал о планах на благоустройство территории на набережной Макарова в ответ на вопрос о том, правда ли, что общественный парк «Заросли» практически полностью сохранят.

«Откровенно говоря, не знаю, кто из чиновников дал такую информацию. <…> Конечно же, будет определенная зеленая зона, но она будет небольшой, будет обеспечен доступ жителей города к воде. Но какого-то большого благоустройства там ждать не приходится, потому что есть инфраструктурный проект, который это не позволит сделать», — объяснил Разумишкин.

Зеленое пространство на берегу Малой Невы, у набережной Макарова назвали «парком „Заросли“» инициативные петербуржцы, придумавшие концепцию благоустройства этой локации. Она даже побеждала в проекте «Твой бюджет» и имела все шансы на реализацию. Урбанисты разработали план и эскиз того, как «Заросли» могли бы выглядеть. Однако эту идею сделал невозможным проект моста, который соединит части набережной Макарова.

В рамках развития набережной Макарова планируют не только построить мост и обеспечить по две автомобильные полосы в каждую сторону, но и организовать озеленение на протяженности 200 метров. Будут обустроены зоны отдыха с газонами и малыми архитектурными формами, а также велодорожки. «Фонтанка» подробно рассказывала о проекте.