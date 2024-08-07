Набережную Макарова протягивают над Смоленкой

Фото: «Яндекс.Панорамы» Поделиться Поделиться





Комитет по градостроительству и архитектуре 7 августа опубликовал материалы к общественным обсуждениям проекта планировки набережной Макарова с мостом через реку Смоленку на Васильевском острове.



Объявлены общественные обсуждения по проекту планировки набережной, которая свяжет между собой берега Смоленки, все заинтересованные могут подавать свои предложения (как письменно, так и на сайте комитета по градостроительству) до конца дня 16 августа.



Планировочные решения предусматривают строительство моста непосредственно над истоком Смоленки и стенок набережных вдоль акватории рек Малой Невы и Смоленки. Транспортный узел должен обеспечить связь Петроградского района, Васильевского острова и Центрального района между собой и с ЗСД.



В городской программе «Развитие транспортной инфраструктуры Петербурга» значится, что строительно-монтажные работы по набережной запланированы на 2024–2026 годы.



В комитете по развитию транспортной инфраструктуры «Фонтанке» рассказали, что проект был направлен в госэкспертизу для получения положительного заключения. «По выходе проекта из госэкспертизы приступят к процедуре по определению подрядчика для выполнения госконтракта», — пояснили в комитете.



Общая площадь территории, которая попадает в границы проектирования, — 4,4 га. Протяженность линейного объекта — 775 метров. Пропускная способность — до 38,5 автомобилей в сутки, а интенсивность движения — до 37,5 машин в сутки.



По проекту на набережной будут по две полосы в каждую сторону (3,5 м — левая, 3,75 — правая), дополнительные лево- и правоповоротные полосы перед перекрестками, разделительная полоса и полосы безопасности.

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Проект получился компактным, так как условия диктуют сложившаяся застройка и соседство с объектами культурного наследия: со стороны Невы — набережная Макарова, напротив — клуб завода им. Н.Г. Козицкого, а за Смоленкой, около «Максидома», — сборочно-снаряжательная мастерская Санкт-Петербургского трубочного завода (завод им. Калинина). Поэтому ширина красных линий проекта планировки составит менее 60 метров, «но является достаточной для размещения всех конструктивных элементов автомобильной дороги регионального значения», говорится в документации.





Для строительства предстоит изъять один участок — всего 44 кв. метра на самом берегу Малой Невы. На нем стоит крошечное одноэтажное здание.



Проект набережной значился еще в предыдущем генплане Петербурга и перекочевал в новый, принятый в 2023 году, поэтому с функциональными зонами обходится без сюрпризов — они давно зарезервированы для транспортной инфраструктуры. Сейчас в Генплане переправа в составе продолжения набережной значится в первой очереди — то есть до 2030 года.



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Сама набережная от 2-й линии Васильевского острова Смоленки была построена в 1960 годах. Берегоукрепление выполнено в виде высокой стенки. Этот участок как раз и находится под охраной КГИОП.



За Смоленкой — на участке до острова Серный, через который протянут мост Бетанкура, — набережной нет. В 1990-х там велись работы по строительству набережной и был сделан намыв. Именно в этой локации в свое время городские активисты предлагали сделать парк «Заросли», который даже победил в городском проекте «Твой бюджет». «Фонтанка» подробно рассказывала об этой идее. Урбанисты разработали план и эскиз того, как пространство могло бы выглядеть.



Однако с парком не срослось — асфальт и транспортные нужды города победили. Несмотря на то, что в доказательство превосходства своей идеи авторы даже смоделировали дорожную ситуацию. В этом исследовании выходило, что, даже если построить набережную, время поездок все равно останется таким же.



Архитектура, зелень, велодорожки



Вдоль набережной протянется 200-метровая зеленая зона шириной от 5 до 32 метров — она продолжит существующую. Также обустроят пешеходные дорожки и променад вдоль стенки набережной в гранитном мощении и зоны отдыха с газонами и малыми архитектурными формами.

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В проектируемой набережной заявлено использование традиции петербургского стиля проектирования набережных. В облицовке и мощении используется гранит. При создании зеленой зоны на проектируемой набережной использовались те же композиционные приемы, что и в зеленной зоне, расположенной вдоль набережной Макарова. Все перечисленные приемы, говорится в проекте, позволяют достичь единства визуального восприятия существующей и проектируемой набережных. Ширина пешеходной зоны составит 3,5 метра, еще 0,75 метра отводится для установки ограждений. Ширина тротуаров — от 3 до 6 метров.

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Облик того, как набережная будет выглядеть с воды, диктует уже сложившаяся архитектура: гранитная облицовка, чугунные перила, как в ограждении правого берега Невы, закрепленные между гранитными тумбами розового цвета — аналогичными тем, которые стоят на прилегающем участке набережной Макарова.



Мост через Смоленку будет железобетонным арочным и однопролетным, длина — 31 метр. Мост обопрется на массивные монолитные устои на свайном ростверке. Фасады также облицуют гранитными плитами.



На набережной также запроектирована обособленная двухполосная велодорожка шириной 2,5 м. Она будет отделена от тротуара полуметровой разделительной полосой с бортовым камнем.



Велодорожка продолжит существующую, которая начинается на перекрестке Петровского проспекта и Ремесленной улицы, проходит по мосту Бетанкура и заканчивается на перекрестке улицы Одоевского и набережной Макарова.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

