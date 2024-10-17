К Новому году готовы. Торговые сети РФ полностью обеспечены алкоголем перед праздником

Российские торговые сети полностью обеспечены алкогольной продукцией перед новогодними праздниками. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на слова статс-секретаря замглавы Минпромторга РФ Романа Чекушова.

Как говорит Чекушов, Минпромторг активно сотрудничает с торговыми сетями для увеличения представленности российских вин в отечественных магазинах. И хотя такой проект еще обсуждается, уже ясно, что к Новому году магазины будут полностью обеспечены алкоголем.

По словам замминистра, от торговых сетей не поступает обращений о снижении поставок продукции, производимой в России или дружественных странах. Тем не менее если будут жалобы, на них будут точечно реагировать.

Кроме того, Роман Чекушов добавил, что алкоголь, который не производится в России, указан в приказе о параллельном импорте.

Ранее Минпромторг РФ подготовил законопроект, который предлагает выделение 20-процентной доли для отечественного вина в меню и винных картах ресторанов. Меру предлагается распространить и на магазины. В апреле 2024 года Минпромторг допускал подорожание отечественных вин из-за повышения акцизов. С 1 мая акцизы на вино выросли в три раза — до 108 рублей за литр.