Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

зап.

 772мм 85%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Промышленный Петербург
Успеют ли достроить склад WB
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
ТОП-50 школ Петербурга
Рейтинги "Фонтанки"
Бизнес К Новому году готовы. Торговые сети РФ полностью обеспечены алкоголем перед праздником

К Новому году готовы. Торговые сети РФ полностью обеспечены алкоголем перед праздником

503
5 комментариев

Российские торговые сети полностью обеспечены алкогольной продукцией перед новогодними праздниками. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на слова статс-секретаря замглавы Минпромторга РФ Романа Чекушова.

Как говорит Чекушов, Минпромторг активно сотрудничает с торговыми сетями для увеличения представленности российских вин в отечественных магазинах. И хотя такой проект еще обсуждается, уже ясно, что к Новому году магазины будут полностью обеспечены алкоголем.

По словам замминистра, от торговых сетей не поступает обращений о снижении поставок продукции, производимой в России или дружественных странах. Тем не менее если будут жалобы, на них будут точечно реагировать.

Кроме того, Роман Чекушов добавил, что алкоголь, который не производится в России, указан в приказе о параллельном импорте.

Ранее Минпромторг РФ подготовил законопроект, который предлагает выделение 20-процентной доли для отечественного вина в меню и винных картах ресторанов. Меру предлагается распространить и на магазины. В апреле 2024 года Минпромторг допускал подорожание отечественных вин из-за повышения акцизов. С 1 мая акцизы на вино выросли в три раза — до 108 рублей за литр.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
гастарбайтер
7 минут
Читал, что в конце 19 века в некоторых городах Российской империи пьянство настолько замучило людей, что они потребовали запретить продажу алкоголя и закрыть кабаки... Некоторые чиновники сделали у себя на местах так, как хотел народ... Но к тому времени в России уже была госмонополия на алкоголь... Итог - кабаки открыли, а особо прогрессивных чиновников - уволили. Инициаторов же - сослали на каторгу...
Fedorov1983
4 минуты
хватит спаивать людей
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09
ТОП 5
Новости компаний
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35