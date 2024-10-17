Материнская компания Т-Банка изменит название на Т-Технологии

ТКС Холдинг, в который входят Т-Банк и Т-Инвестиции, планирует изменить название на Т-Технологии. Акционеры ТКС Холдинга рассмотрят этот вопрос 14 ноября 2024 года, тогда же будет принято решение по дивидендам, говорится в телеграм-канале холдинга.



Основная цель ребрендинга — подчеркнуть технологичность. Ранее название было связано с фокусом на кредитном бизнесе (ТКС — Тинькофф Кредитные Системы), отмечают в компании.



«После редомициляции головной структуры в Россию мы финализируем обновление платформы нашего бренда и представляем нашим акционерам обновленное имя группы — Международная компания „Публичное акционерное общество „Т-Технологии“, — сообщил председатель совета директоров ТКС Холдинга Алексей Малиновский. — Технологичность — исторический фокус и ДНК нашего бизнеса, эту философию мы официально отражаем в названии».

ТКС Холдинг зарегистрирован на острове Русский в специальном административном районе в начале 2024 года, акции компании торгуются на Московской бирже. До этого группа была зарегистрирована на Кипре, по действующему закону изменить название холдинга в момент редомициляции было нельзя. С момента основания в 2006 году группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы для продавцов, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ и многое другое.



Как отметили в холдинге, сейчас группа сосредоточена на инвестициях в IT-инфраструктуру: с момента основания они уже превысили 500 млрд рублей. В настоящее время компания входит в топ-3 крупнейших работодателей в сфере IT, а ее сервисами пользуются более 45 млн человек.

