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Технологии Финансы Материнская компания Т-Банка изменит название на Т-Технологии

Материнская компания Т-Банка изменит название на Т-Технологии

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ТКС Холдинг, в который входят Т-Банк и Т-Инвестиции, планирует изменить название на Т-Технологии. Акционеры ТКС Холдинга рассмотрят этот вопрос 14 ноября 2024 года, тогда же будет принято решение по дивидендам, говорится в телеграм-канале холдинга.

Основная цель ребрендинга — подчеркнуть технологичность. Ранее название было связано с фокусом на кредитном бизнесе (ТКС — Тинькофф Кредитные Системы), отмечают в компании.

«После редомициляции головной структуры в Россию мы финализируем обновление платформы нашего бренда и представляем нашим акционерам обновленное имя группы — Международная компания „Публичное акционерное общество „Т-Технологии“, — сообщил председатель совета директоров ТКС Холдинга Алексей Малиновский. — Технологичность — исторический фокус и ДНК нашего бизнеса, эту философию мы официально отражаем в названии».

ТКС Холдинг зарегистрирован на острове Русский в специальном административном районе в начале 2024 года, акции компании торгуются на Московской бирже. До этого группа была зарегистрирована на Кипре, по действующему закону изменить название холдинга в момент редомициляции было нельзя. С момента основания в 2006 году группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы для продавцов, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ и многое другое.

Как отметили в холдинге, сейчас группа сосредоточена на инвестициях в IT-инфраструктуру: с момента основания они уже превысили 500 млрд рублей. В настоящее время компания входит в топ-3 крупнейших работодателей в сфере IT, а ее сервисами пользуются более 45 млн человек.

Изменение названия холдинга происходит также в русле переименования всех потребительских брендов компании с использованием «Т» в качестве универсального атрибута продуктов, сервисов и бизнесов. Так, в июне 2024 года Тинькофф Банк сменил название на Т-банк. Аналогичные перемены привели к появлению таких брендов, как Т-Бизнес, Т-Инвестиции, Т-Страхование, Т-Мобайл и др.

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