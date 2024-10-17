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Авто Вечная мерзлота и перепады в 110 градусов. В Якутии начали строить уникальный мост через Лену

Вечная мерзлота и перепады в 110 градусов. В Якутии начали строить уникальный мост через Лену

В Якутии 17 октября дали старт строительству уникального вантового моста через Лену. Он соединит постоянной переправой не только два берега реки, но и огромные пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока, отметил глава республики Айсен Николаев.

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3 комментария

В четверг установили первую сваю под опору Ленского моста, что ознаменовало начало основных строительных работ, сообщил Николаев в своем Telegram. Он отметил, что таких крупных инженерных сооружений в условиях вечной мерзлоты и температурных перепадов более чем в 100 градусов еще никогда не строили.

Председатель группы компаний «ВИС», которая строит мост, Сергей Ромашов рассказал, что разница температур между зимой и летом в Якутии составляет 110 градусов, передает 14.RU. Сложностей добавляет и гидрология реки Лены, толщина льдов до 2,5 метра, интенсивный ледоход, сильные паводки и сложная логистика с доставкой материалов на Крайний Север. Проектировали переправу 4 года, а строительство по плану должны завершить в 2028 году.

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Вантовый автомобильный мост будет двухполосным и рассчитан на 5 300 автомобилей в сутки. Вместе с подходами его протяженность составит 14,5 километра, без них — 4,6 километра. Под него построят 26 опор, а под них — буронабивные сваи диаметром в полтора метра и длиной от 10 до 40 метров. На суше количество свай под опоры варьируется от 18 до 32, а в русле — от 102 до 208. Мост будут удерживать три пилона высотой от 194,5 до 284,5 метра.

Мост соединит Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путём, а автомобильные дороги «Лена» и «Колыма» — с дорогой «Вилюй». Его строительство также позволит создать транспортный узел, где сойдутся железнодорожный, речной и авиационный транспорт и автомобильные трассы республиканского значения.

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Якутия Строительство моста Река Лена
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Комментарии
3
гастарбайтер
11 минут
Только недавно узнал, что через Лену существует только 1 мост, и тот построен аж 1975 году... Причем мост этот (в Усть-Куте) относительно недалеко от истока расположен и Лена там еще относительно небольшая... Для сравнения: через Енисей построено 8 мостов... Через Обь - 13...
Леошид Турист
7 минут
По 1 полосе в каждую сторону? 🤔
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