Вечная мерзлота и перепады в 110 градусов. В Якутии начали строить уникальный мост через Лену

Источник: Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) / Telegram







В четверг установили первую сваю под опору Ленского моста, что ознаменовало начало основных строительных работ, сообщил Николаев в своем Telegram. Он отметил, что таких крупных инженерных сооружений в условиях вечной мерзлоты и температурных перепадов более чем в 100 градусов еще никогда не строили.

Председатель группы компаний «ВИС», которая строит мост, Сергей Ромашов рассказал, что разница температур между зимой и летом в Якутии составляет 110 градусов, передает 14.RU. Сложностей добавляет и гидрология реки Лены, толщина льдов до 2,5 метра, интенсивный ледоход, сильные паводки и сложная логистика с доставкой материалов на Крайний Север. Проектировали переправу 4 года, а строительство по плану должны завершить в 2028 году.

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Вантовый автомобильный мост будет двухполосным и рассчитан на 5 300 автомобилей в сутки. Вместе с подходами его протяженность составит 14,5 километра, без них — 4,6 километра. Под него построят 26 опор, а под них — буронабивные сваи диаметром в полтора метра и длиной от 10 до 40 метров. На суше количество свай под опоры варьируется от 18 до 32, а в русле — от 102 до 208. Мост будут удерживать три пилона высотой от 194,5 до 284,5 метра.

Мост соединит Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путём, а автомобильные дороги «Лена» и «Колыма» — с дорогой «Вилюй». Его строительство также позволит создать транспортный узел, где сойдутся железнодорожный, речной и авиационный транспорт и автомобильные трассы республиканского значения.