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Политика 100-летний экс-президент США Джимми Картер принял участие в выборах и проголосовал по почте

100-летний экс-президент США Джимми Картер принял участие в выборах и проголосовал по почте

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4 комментария

Старейший из живущих экс-президентов США Джимми Картер принял участие в выборах и поддержал кандидатуру Камалы Харрис, воспользовавшись правом голосования по почте. Об этом 16 октября пишет The New York Times.

1 октября Картеру исполнилось 100 лет. Он находится на паллиативной помощи, однако, по словам внука, был «особенно рад возможности» отдать голос за кандидатку от Демократической партии.

Грядущим выборам 39-й президент США уделил больше внимания, чем своему столетнему юбилею.

За три недели до выборов (они пройдут 5 ноября), шансы на победу республиканца Дональда Трампа и демократки Камалы Харрис примерно равны. Действующий вице-президент немного опережает экс-президента, несмотря на то что Харрис с трудом завоевывает симпатии представителей общин латиноамериканцев и темнокожих.

Последний опрос, ABC News и сайта 538, показал, что за Харрис готовы отдать свои голоса около 48% американцев, а за Трампа — примерно 46%.

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Джимми Картер Камала Харрис Выборы в США Дональд Трамп Голосование Опросы
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Комментарии
4
почти бросил..)
31 минута
Молодец, хороший выбор и, почему-то, в нашем Детстве, все политические анекдоты про него были..)
Сила в Правде!!
28 минут
этот и брежнева пережил а уж путина и тем более переживёт. хе-хе.
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