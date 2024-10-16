В Чечне арестован владелец АЗС, на которой взорвалась цистерна и погибли люди

В Чечне 16 октября арестовали 55-летнего владельца автозаправочной станции «Лионтек» в Грозном, на которой ранее взорвалась цистерна. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления.

По версии следствия, пожар на АЗС произошел в результате нарушения владельцем правил и техники безопасности при эксплуатации пожароопасного объекта. Мужчина был задержан по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть 2 и более лиц.

Ранее после взрыва на АЗС был арестован водитель автоцистерны со сжиженным газом. Сообщалось, что возгорание произошло именно по его вине.

Цистерна с газом на АЗС взорвалась в прошлую субботу. Погибли четыре человека, включая двоих детей, пятеро пострадали.