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Происшествия Водителя, которого отбили у ДПС в таборе в Ленобласти, задержали. С ним еще троих и 10 машин

Водителя, которого отбили у ДПС в таборе в Ленобласти, задержали. С ним еще троих и 10 машин

После стычки табора с сотрудниками ДПС во Всеволожском районе Ленобласти задержали водителя, который и стал «яблоком раздора». Кроме него в отдел увезли еще трех человек, в том числе предполагаемого зачинщика конфликта.

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24 комментария

Водителя ВАЗ-2110, который ранее скрылся от сотрудников ДПС в таборе в деревне Верхние Осельки, обнаружили там же в ходе прошедшего рейда, сообщает 16 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Им оказался 19-летний представитель кочевого народа. Молодой человек пояснил, что пытался избежать общения с правоохранителями, потому что управлял автомобилем без прав. Юношу задержали.

Вместе с ним в отдел доставили троих его соплеменников в возрасте 22, 28 лет и 41 года. Один из них, как считают в главке, является зачинщиком противоправных действий в отношении полицейских.

Напомним, вечером 14 октября в Верхних Осельках сотрудники ДПС остановили «Ладу», чтобы проверить у водителя документы. При приближении сотрудников тот дал по газам, а спустя несколько минут скрылся в толпе возле одного из частных домов. Толпа эта соплеменника выдать отказалась, люди хватали инспекторов за форму и агрессивно прогоняли. Следственный комитет позже возбудил дело по статье о применении насилия к представителю власти. Сообщалось о задержании 28-летнего жителя деревни.

На задержанного водителя оформили административные протоколы за отсутствие ОСАГО (по статье 12.37 КоАП РФ), вождение без прав (по статье 12.7.1 КоАП РФ), неостановку по требованию полиции (по статье 12.25 КоАП РФ) и неповиновение сотруднику полиции (по статье 19.3 КоАП РФ). Последняя предполагает административный арест. Молодого человека поместили в комнату для административно задержанных, а завтра он предстанет перед судом.

Помимо этого, во время рейда в поселке выявили 10 автомобилей с признаками изменения номерных агрегатов. Машины поместили на спецстоянку. Если подозрения полиции подтвердятся, их владельцам грозит уголовная ответственность по статье 326 УК РФ о подделке или уничтожении идентификационного номера автомобиля.

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Комментарии
24
kacnep
2 часа
Мало!
В_Ф
1 час
А чего так мягко то? Боятся? Или "дополнительный доход" не хотят спугнуть? Странные в нашем государстве охранители. Где не надо так лютуют, где надо жестко так делают вид. Что-то я не понимаю их тактики, стратегии и целей.
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