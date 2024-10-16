ТАСС: Здание Минобороны загорелось в Подмосковье

В воинской части в Московской области зафиксировано возгорание на участке кровли здания, которое успели ликвидировать. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Инцидент произошел сегодня около 12:40. Пожар возник на крыше здания на территории воинской части в Щелковском районе. К 13:10 возгорание было успешно устранено силами штатного пожарного расчета. Пострадавших в результате происшествия нет.

Предварительная версия пожара — неисправность электропроводки.