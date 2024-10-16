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Происшествия ТАСС: Здание Минобороны загорелось в Подмосковье

ТАСС: Здание Минобороны загорелось в Подмосковье

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4 комментария

В воинской части в Московской области зафиксировано возгорание на участке кровли здания, которое успели ликвидировать. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Инцидент произошел сегодня около 12:40. Пожар возник на крыше здания на территории воинской части в Щелковском районе. К 13:10 возгорание было успешно устранено силами штатного пожарного расчета. Пострадавших в результате происшествия нет.

Предварительная версия пожара — неисправность электропроводки.

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Комментарии
4
Snow*
1 час
"возгорание на участке кровли здания, которое успели ликвидировать". Узнаю стиль минобороны - слегка загорелась крыша, тут же ликвидировали все здание. Концы в воду.
гастарбайтер
2 часа
Даже проводка против РФ... ;)
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