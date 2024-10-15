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Финансы Аналитики Центробанка предупредили о грядущем повышении ставки. Всему виной рост госрасходов и тарифов ЖКХ

Аналитики Центробанка предупредили о грядущем повышении ставки. Всему виной рост госрасходов и тарифов ЖКХ

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3 комментария

Аналитики Банка России предупредили о грядущем ужесточении денежно-кредитных условий. Об этом стало известно из бюллетеня «О чем говорят тренды».

В частности, отмечается, что в 2025 году цены вырастут сильнее, чем ожидалось, — из-за подорожания коммунальных услуг на 11,9% (вместо 5,7%). С 1 октября 2024 года резко увеличивается утилизационный сбор на автомобили, и аналитики предсказывают, что в 2025 году он будет расти еще быстрее (более чем на 4% в год). К концу 2025 года из-за нового утилизационного сбора рост цен может составить от 0,4 до 0,6 п. п.

Еще одним фактором, влияющим на инфляцию, называют «добавочное расширение государственного спроса при ограниченных возможностях расширения предложения». На этом фоне Центробанк, вероятнее всего, ужесточит денежно-кредитные условия на ближайшие кварталы. В 2025–2027 годах правительство планирует вернуться к строгому расходованию бюджета, что, как ожидается, снизит инфляционное давление.

В сентябре рост потребительских цен ускорился до 9,8% (в августе было 7,5%). Главной причиной называется подорожание туристических и транспортных услуг (в августе они дешевели из-за сезонности).

Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке намечено на 25 октября. В ВТБ оценили возможность ее повышения до 23 процентов.

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Комментарии
3
Слава России!
17 минут
сошедший с рельс поезд набирает обороты прежде чем врезаться
Хренли
6 минут
Неплохо они там устроились:ставка растёт типа из-за тарифов,а тарифы растут типа из-за ставки... А лохи кричат ура и проклинают омерику...
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