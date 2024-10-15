В Ленобласти создан чат-бот «Дежурный прокурор». Ему можно жаловаться на проблемы с водой и теплом и на плохую уборку дорог

Прокуратура Ленинградской области создала чат-бот для помощи жителям, столкнувшимся с проблемами тепло- и водоснабжения и некачественной уборкой дорог от снега. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Чат-бот назвали «Дежурный прокурор»: он, например, назовет имя ответственного за снегоуборочные работы и и подскажет, куда обратиться в случае нарушений при водо- и теплоснабжении.

Также с помощью «Дежурного прокурора» можно будет узнать о правах и обязанностях потребителей коммунальных услуг и о порядке действий при возникновении проблем с теплоснабжением.

Утверждается, что одной из причин для создания чат-бота стало большое количество нарушений, выявленных в рамках подготовки к отопительному периоду 2024/25 года. Прокуратура сообщила о 226 нарушениях, 114 вынесенных представлениях, 39 лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности и 28 лицах, привлеченных к административной ответственности.