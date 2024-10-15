Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

1 м/c,

с-з.

 760мм 75%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Промышленный Петербург
СПбГУ набрал платников
Почему продукты дорожают
Запрет на работу мигрантов
История Марии Бутиной
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Общество В Ленобласти создан чат-бот «Дежурный прокурор». Ему можно жаловаться на проблемы с водой и теплом и на плохую уборку дорог

В Ленобласти создан чат-бот «Дежурный прокурор». Ему можно жаловаться на проблемы с водой и теплом и на плохую уборку дорог

572
Написать комментарий

Прокуратура Ленинградской области создала чат-бот для помощи жителям, столкнувшимся с проблемами тепло- и водоснабжения и некачественной уборкой дорог от снега. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Чат-бот назвали «Дежурный прокурор»: он, например, назовет имя ответственного за снегоуборочные работы и и подскажет, куда обратиться в случае нарушений при водо- и теплоснабжении.

Также с помощью «Дежурного прокурора» можно будет узнать о правах и обязанностях потребителей коммунальных услуг и о порядке действий при возникновении проблем с теплоснабжением.

Утверждается, что одной из причин для создания чат-бота стало большое количество нарушений, выявленных в рамках подготовки к отопительному периоду 2024/25 года. Прокуратура сообщила о 226 нарушениях, 114 вынесенных представлениях, 39 лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности и 28 лицах, привлеченных к административной ответственности.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Дежурный прокурор Прокуратура Ленобласть Жалобы жителей Теплоснабжение Водоснабжение Уборка дорог
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Новости компаний
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
Новости компаний
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
ТОП 5
Новости компаний
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40
Сотрудники петербургского девелопера сдали 65 литров крови для больниц
15 октября, 15:20
Plus Пулковский: первый этаж школы и отделка жилых помещений
15 октября, 14:45
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20
Старт продаж: 4 корпус в квартале бизнес-класса «Дубровский»
14 октября, 14:45