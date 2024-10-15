Суд в Петербурге отправил в психлечебницу мужчину, зарубившего собаку топором в Усть-Ижоре

Мировой судья судебного участка № 79 Петербурга освободил от уголовной ответственности мужчину, расправившегося с собакой в Ленобласти. Фигуранта дела о жестоком обращении с животными отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщает Объединенная пресс-служба судов во вторник, 15 октября.

Согласно материалам дела, в феврале этого года мужчина проник на участок частного дома в поселке Усть-Ижора, взял в сарае топор и ударил им по голове собаки. Пес по кличке Бут от полученных травм скончался.

Подобные уголовные дела нередко заканчиваются принудительным лечением. Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге мужчину по имени Никита отправили в психлечебницу после того, как он вонзил нож в сердце собаки в доме на 12-й линии В. О. Однако если экспертиза не показывает серьезных психических расстройств, фигурантов дел о жестоком обращении с животными может ждать наказание посерьезнее. Так, еще одного петербуржца, избившего до смерти собаку на Дунайском проспекте, наказали двумя годами колонии строгого режима.