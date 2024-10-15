Беглого фигуранта дела об особо крупной афере задержали в Петербурге. Среди жертв видят участников СВО

Уроженец Дальнего Востока в федеральном розыске не смог схорониться в Петербурге от уголовного преследования. Молодому подписчику паблика «Типичный мошенник» вменяют участие в обмане на миллионы.

24-летнему хабаровчанину не удалось разминуться с оперативниками уголовного розыска накануне около полудня в окрестностях Адмиралтейства, стало известно «Фонтанке» 15 октября. Как оказалось, в начале сентября его объявили в розыск по делу об особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, молодой мужчина принимал участие в работе фирмы, которая под видом оказания юридических услуг похищала деньги. Согласно материалам, обещали помощь со страховыми выплатами, льготами, решением квартирного вопроса, но обязательства не выполняли. Обманутые клиенты лишились более 6 миллионов рублей. Работа лжеюристов была ориентирована в том числе на участников СВО и их родственников.