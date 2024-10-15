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Происшествия Беглого фигуранта дела об особо крупной афере задержали в Петербурге. Среди жертв видят участников СВО

Беглого фигуранта дела об особо крупной афере задержали в Петербурге. Среди жертв видят участников СВО

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6 комментариев

Уроженец Дальнего Востока в федеральном розыске не смог схорониться в Петербурге от уголовного преследования. Молодому подписчику паблика «Типичный мошенник» вменяют участие в обмане на миллионы.

24-летнему хабаровчанину не удалось разминуться с оперативниками уголовного розыска накануне около полудня в окрестностях Адмиралтейства, стало известно «Фонтанке» 15 октября. Как оказалось, в начале сентября его объявили в розыск по делу об особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, молодой мужчина принимал участие в работе фирмы, которая под видом оказания юридических услуг похищала деньги. Согласно материалам, обещали помощь со страховыми выплатами, льготами, решением квартирного вопроса, но обязательства не выполняли. Обманутые клиенты лишились более 6 миллионов рублей. Работа лжеюристов была ориентирована в том числе на участников СВО и их родственников.

Хабаровский Следком сообщал, что обирали клиентов фирмы «Гарант 27» с 2023 года. В августе ведомство искало потерпевших. По делу была арестована местная жительница. По информации «Фонтанки», кроме неё под подозрением оказались ещё двое, в том числе задержанный в Петербурге.

На его странице во «ВКонтакте» следов авантюрно-предпринимательской деятельности отыскать не удалось. Среди немногочисленных подписок сообщества развлекательного толка и паблик «Типичный мошенник». Мужчину доставили в отдел и уведомили хабаровских коллег.

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Комментарии
6
Бабайка2
57 минут
Беглого фигуранта дела ... Давно пора нам нового губернатора, а то этот изначально был испорченный
-4*
19 минут
Я думал, бакинца задержали....
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