Беглого фигуранта дела об особо крупной афере задержали в Петербурге. Среди жертв видят участников СВО

Уроженец Дальнего Востока в федеральном розыске не смог схорониться в Петербурге от уголовного преследования. Молодому подписчику паблика «Типичный мошенник» вменяют участие в обмане на миллионы.
24-летнему хабаровчанину не удалось разминуться с оперативниками уголовного розыска накануне около полудня в окрестностях Адмиралтейства, стало известно «Фонтанке» 15 октября. Как оказалось, в начале сентября его объявили в розыск по делу об особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, молодой мужчина принимал участие в работе фирмы, которая под видом оказания юридических услуг похищала деньги. Согласно материалам, обещали помощь со страховыми выплатами, льготами, решением квартирного вопроса, но обязательства не выполняли. Обманутые клиенты лишились более 6 миллионов рублей. Работа лжеюристов была ориентирована в том числе на участников СВО и их родственников.
Хабаровский Следком сообщал, что обирали клиентов фирмы «Гарант 27» с 2023 года. В августе ведомство искало потерпевших. По делу была арестована местная жительница. По информации «Фонтанки», кроме неё под подозрением оказались ещё двое, в том числе задержанный в Петербурге.
На его странице во «ВКонтакте» следов авантюрно-предпринимательской деятельности отыскать не удалось. Среди немногочисленных подписок сообщества развлекательного толка и паблик «Типичный мошенник». Мужчину доставили в отдел и уведомили хабаровских коллег.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.