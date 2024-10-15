Поздняков объявил об уходе с поста президента Олимпийского комитета России

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил об уходе с поста после досрочных выборов. Об этом сообщается 15 октября в телеграм-канале ОКР.
«Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит мое предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России», — цитирует заявление Позднякова ОКР.
Станислав Поздняков подчеркнул, что на данный момент сложились обстоятельства, требующие «смены лидера и команды». Глава ОКР уточнил, что такое решение было принято «для дальнейшего укрепления олимпийского движения в России». Поздняков сказал, что сейчас спорту, как и другим сферам в стране, нужна оптимизация и централизация управления. По его мнению, для дальнейшего укрепления олимпийского движения России «сложились своевременные предпосылки».
В заявлении уточняется, что до выборов Поздняков и аппарат ОКР продолжат выполнять свои профессиональные обязанности, как и раньше.
По открытым данным, Станислав Поздняков возглавлял Олимпийский комитет России с мая 2018 года. Через год он вошел в МОК. Спорт в жизни Позднякова был с самого детства. Сначала он занимался плаванием, после этого учился в школе олимпийского резерва по фехтованию. С 2008-го Поздняков занимал пост главного тренера российской сборной по фехтованию. На протяжении восьми лет – с 2009 года по 2017-й был первым вице-президентом Федерации фехтования в России.
Станислав Поздняков является пятикратным чемпионом России по фехтованию на саблях. Также он — четырехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира по этому виду спорта. Имеет звания заслуженного мастера спорта СССР и России.
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