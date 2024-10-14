«Свободный въезд в РФ для мигрантов — это неправильно». Глава Минтруда заявил о необходимости организованного набора иностранных работников

Свободный въезд в Россию и затем свободное перемещение по стране для трудовых мигрантов необходимо запретить. Такое мнение высказал 14 октября в интервью «Ведомостям» министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Свободное перемещение, свободный въезд в страну и длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства — это неправильно», — заявил глава Минтруда и добавил, что Россия может использовать более «цивилизованную модель» привлечения иностранной рабочей силы, которая будет строиться по принципу организованного набора.

Обучение, медицинское обследование и подготовка документов при таком наборе будут проводиться в стране мигранта, а российский работодатель будет получать гарантии и продолжит нести ответственность за приглашенных из-за рубежа сотрудников.

Действующая в настоящее время модель несет определенные риски для бизнеса, поскольку работодатели несут затраты по обучению и медосмотру мигрантов, но не получают гарантии, что работник выполнит свои обязательства и не выберет в итоге другое место работы, заявил Котяков.

Также при организованном наборе упор будет делаться на набор квалифицированных кадров. В страну будут впускать работников с меньшей квалификацией при сохранении спроса на них у работодателей на нынешнем уровне.

Между тем сегодня в ЗакСе Петербурга не поддержали запрет мигрантам водить общественный транспорт.