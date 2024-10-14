Скандальный поп-ММА промоушен Hardcore лишили лицензии

Федерация бокса России отозвала лицензию у одного из самых известных поп-ММА промоушенов в стране Hardcore и боксерского промоушена Hardcore boxing. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе организации.

«Данные меры были приняты в связи с регулярными и серьезными нарушениями правил бокса и регламентов взаимодействия между субъектами кулачных и профессиональных поединков», — отмечается в заявлении.

Hardcore и его бойцы несколько раз оказывалась в центре различных скандалов.

Например, в октябре 2023-го бойцы лиги Ильяса Якубова заключили под стражу по подозрению в оправдании терроризма за видео, которое он выложил в интернете. Якубов записал свою тренировку и наложил на нее монолог террориста Шамиля Басаева.

В июле 2024 года Федерация бокса России временно приостанавливала лицензию Hardcore FC после инцидента с азербайджанским бойцом Джавидом Рзаевым, который оскорбил россиянина Артура Кулинского по национальному признаку и даже пытался устроить драку. Анатолий Сульянов, глава промоушена, остановил азербайджанского бойца и настоял на извинениях перед российским спортсменом, которые Рзаев позже принес.

После этого инцидента Федерация бокса России обратилась в Генпрокуратуру из-за национальных оскорблений и отстранила Рзаева от участия в соревнованиях.

Отметим, что 8 октября сын Рамзана Кадырова предупредил бойцов из Чечни о возможных «жестких мерах» за их участие в подобных поп-ММА. По его словам, такие шоу идут вразрез с традициями и ценностями Чечни.