Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +8

0 м/c,

штиль.

 756мм 88%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49
Почему продукты дорожают
История Марии Бутиной
Промышленный Петербург
Откровения киллера
Казаки в Петербурге
Военная полиция в рейде
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт Скандальный поп-ММА промоушен Hardcore лишили лицензии

Скандальный поп-ММА промоушен Hardcore лишили лицензии

353
2 комментария

Федерация бокса России отозвала лицензию у одного из самых известных поп-ММА промоушенов в стране Hardcore и боксерского промоушена Hardcore boxing. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе организации.

«Данные меры были приняты в связи с регулярными и серьезными нарушениями правил бокса и регламентов взаимодействия между субъектами кулачных и профессиональных поединков», — отмечается в заявлении.

Hardcore и его бойцы несколько раз оказывалась в центре различных скандалов.

Например, в октябре 2023-го бойцы лиги Ильяса Якубова заключили под стражу по подозрению в оправдании терроризма за видео, которое он выложил в интернете. Якубов записал свою тренировку и наложил на нее монолог террориста Шамиля Басаева.

В июле 2024 года Федерация бокса России временно приостанавливала лицензию Hardcore FC после инцидента с азербайджанским бойцом Джавидом Рзаевым, который оскорбил россиянина Артура Кулинского по национальному признаку и даже пытался устроить драку. Анатолий Сульянов, глава промоушена, остановил азербайджанского бойца и настоял на извинениях перед российским спортсменом, которые Рзаев позже принес.

После этого инцидента Федерация бокса России обратилась в Генпрокуратуру из-за национальных оскорблений и отстранила Рзаева от участия в соревнованиях.

Отметим, что 8 октября сын Рамзана Кадырова предупредил бойцов из Чечни о возможных «жестких мерах» за их участие в подобных поп-ММА. По его словам, такие шоу идут вразрез с традициями и ценностями Чечни.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Пёс Петрович
11 минут
Наконец-то эту пластмассовую куклу сульянова поставили на место.
Пёс Петрович
10 минут
Наконец-то эту пластмассовую куклу сульянова поставили на место!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
На SUP-борде всей семьей: как весело и безопасно кататься с детьми
19 июля, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20
Старт продаж: 4 корпус в квартале бизнес-класса «Дубровский»
14 октября, 14:45
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?Специально для креаторов Петербурга проводится серия мастер-классов «Эффективное сотрудничество». По сути, это 2 мероприятия: практический мастер-класс по самопрезентации и закупочная сессия с участием реальных заказчиков — сувенирных магазинов.
14 октября, 13:29
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?
14 октября, 12:00
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18