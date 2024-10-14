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Общество Финляндия Всех российских студентов, подозреваемых в обходе санкций в Финляндии, отпустили из-под стражи

Всех российских студентов, подозреваемых в обходе санкций в Финляндии, отпустили из-под стражи

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Российских студентов, которых подозревали в обходе санкций в Финляндии, отпустили из-под стражи. Об этом 14 октября сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центральной криминальной полиции Финляндии Марию Вуоривирту.

Представитель правоохранительных органов сообщила, что на данный момент был отпущен последний подозреваемый. Мария Вуоривирта отметила, что вместо содержания под стражей студенты «были подвергнуты другим средствам ограничения, а именно запрету на выезд».

Сейчас все трое россиян отпущены. В середине августа были освобождены двое российских студентов, которых подозревали в вывозе санкционных товаров. Под стражей оставался один. Местная полиция задержала трех студентов РФ 30 апреля текущего года. Двое юношей и девушка попали в руки правоохранителей в финском городе Каяани. Какие конкретно товары двойного назначения — имеющего гражданское и военное применение — могли пытаться вывезти студенты, так и не уточнили. Учащимся грозило до четырех лет тюрьмы.

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