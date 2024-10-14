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Общество Интервью Марии Бутиной «Фонтанке» — главное

Интервью Марии Бутиной «Фонтанке» — главное

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11 комментариев

Авантюристка, русская шпионка, карьеристка или человек из породы «гумилевских пассионариев»? В беседе с Марией Бутиной главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков предоставил ей возможность ответить на вопрос: «Кто вы, Мария?» Главное из того, что сказала Бутина, — в кратком изложении. Тем, кому покажется мало, предлагаем почитать весь текст интервью.

Спойлер: Бутина «в тюрьму села либертарианкой, а вышла социалисткой» с «комплексом выжившего». Впервые она откровенно рассказала, почему скандально выглядело ее посещение Алексея Навального (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) в колонии.

Имя Марии Бутиной стало известно миру в июле 2018 года, когда буквально во время совместной пресс-конференции президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на официальном сайте американского министерства юстиции появилось сообщение о ее задержании по подозрению в работе агентом на российского сенатора Александра Торшина, позже ставшего зампредом Центробанка РФ. Исходя из предъявленных обвинений, Бутиной грозило до 15 лет лишения свободы (участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Плюс Бутина якобы вела эту деятельность, не зарегистрировавшись в Минюсте в качестве агента иностранного государства).

МИД России назвал обвинения сфабрикованными. По версии ФБР, она предлагала секс в обмен на должности в американских организациях, в судебном процессе эта версия была опровергнута. Но Бутина признала вину в сговоре с целью нанести вред США. В декабре 2018 года Бутина заключила сделку со следствием. А в апреле 2019-го суд в Вашингтоне приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы. К тому времени 30-летняя россиянка уже отсидела в тюрьме 9 месяцев.

Злосчастья Бутиной начались с момента, когда она увлеклась оружием. Сама она говорит в интервью «Фонтанке»: «Это то, как придумать историю нельзя. Она может только так сложиться». И рассказывает, как созданное ее движение «Право на оружие» привело ее в США.

«Девочка из Сибири» отправилась в Америку, чтобы покорить Россию. То есть, чтобы создать «эффективную общероссийскую структуру», она решила заявить о ней в США, ведь: «…то, что про нас пишут там, для нас подчас поважнее того, что говорят здесь».

«Я понимала, что история с американцами сработает. И она сработает. Только не очень классно. Но тогда я еще не знала», — рассуждает Бутина.

Почему Бутина попала в поле зрения ФБР?

«Я тусуюсь с республиканцами, нахожусь рядом с NRА (Национальная стрелковая ассоциация) — главным спонсором Трампа», — вспоминает Бутина. В числе знакомых — американский истеблишмент вроде Рокфеллера-младшего или Трампа-младшего, а еще Патрик Бирн, потерявший все, в том числе место в списке «Форбс», после выборов в США в 2020 году.

«Он убедил себя в том, что меня специально к нему подослали, а я Платона и Аристотеля начиталась, чтобы войти с ним в контакт. И он считает, что мои либертарианские взгляды — это подготовка КГБ — ФСБ для его вербовки. Он звонит в ФБР и начинает работать на ФБР», — рассказывает Мария о своем американском друге.

Встреча в колонии с Алексеем Навальным

После 1,5 года заключения Бутина вернулась из Америки «на щите», но практически сразу ярко вошла на политическое поле страны. То поле, с которого начинала (политический капитал она начала копить с 20 лет — в Общественной палате Алтайского края). Через год после возвращения стала членом Общественной палаты РФ. Когда появилось заявление Алексея Навального по поводу пыток во владимирской колонии, а комиссия ОНК ничего подобного не обнаружила, потому что, мол, «эти оэнкашники плохие», Бутина отправилась к Навальному сама. «Если там над человеком издеваются, я человек верующий и на сделку с совестью не иду», — говорит Мария. Об их встрече стало известно в апреле 2021 года.

Впервые она рассказывает, почему на видеокадрах, запечатлевших посещение Навального, она выглядит «агрессивной и безумной вместе с сотрудниками». Было нечто личное, что оправдывало ее, по мнению Марии.

Навальный запретил обнародовать свою часть беседы и свое изображение. И законопослушное СМИ (RT) выполнило это требование — в итоге получилось, что без его слов непонятно, почему злится Бутина: «Это был мой эмоциональный порыв».

«Дело в том, что Навальный, когда я сидела, записал видео, где повторил американские обвинения и очень серьезно наехал на МИД. Сказал, что вот, Российское государство ее туда отправило, оно должно ее спасать, а дальше про проституцию, про подстилку. Я спросила: зачем вы так сделали? Он мне тогда ответил, что назвал моего отца придурком, меня проституткой. Меня понесло, и дальше вы видели то, что видели», — рассказывает Бутина.

Диалог с Марией Бутиной, депутатом Государственной думы от «Единой России» в России, студенткой-иноагентом в США, читайте здесь. В нем — попытка Марии написать автопортрет, не упуская деталей.

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Комментарии
11
281924726
38 минут
очередная эскортница, а по-русски...
Рострелли
12 минут
"предлагала секс в обмен на должности в американских организациях" Ааа, дак вот они какие, либертарианцы!
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