«Главное — я могу поехать в Воронеж»: Олег Газманов рассказал, что ему дали санкции

Певец и народный артист России Олег Газманов назвал себя «кавалером всех санкций», говоря о запретах, которые он постоянно получает из-за рубежа. Музыкант признался, что воспринимает их как повод для гордости. Такие санкции, по мнению Газманова, означают, что артист полезен для РФ. Об этих и других своих радостях Олег Газманов рассказал во время пресс-конференции, посвященной ближайшим концертам, 14 октября цитирует его РИА Новости.

«Я вообще кавалер всех санкций, которые можно наложить на российского артиста. На меня санкции наложили и Новая Зеландия, и Канада. Не говорю уже про Америку и Европу», — уточнил Газманов. Он также упомянул и о закрытии его YouTube-канала, сказав, что гордится этим.

Помимо этого, певец сказал, что совершенно не жалеет о том, что не может поехать в некоторые страны мира. Действительно важно, по мнению Олега Газманова, то, что он имеет возможность путешествовать по России.

«Главное - то, что я могу поехать, например, в Воронеж. Я тоже на них на всех наложил свои санкции. У нас огромная страна», – подчеркнул народный артист РФ.

Газманов также заверил, что продолжит свое творчество и будет писать песни для российских слушателей, несмотря ни на что.

В июле текущего года YouTube заблокировал каналы многих отечественных исполнителей, среди которых были Полина Гагарина, Олег Газманов, Григорий Лепс, Shaman и другие. Позже Роскомнадзор потребовал у Google снять эти запреты.