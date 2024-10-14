Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +8

0 м/c,

штиль.

 756мм 88%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49
Почему продукты дорожают
История Марии Бутиной
Промышленный Петербург
Откровения киллера
Казаки в Петербурге
Военная полиция в рейде
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «Главное — я могу поехать в Воронеж»: Олег Газманов рассказал, что ему дали санкции

«Главное — я могу поехать в Воронеж»: Олег Газманов рассказал, что ему дали санкции

1 170
9 комментариев

Певец и народный артист России Олег Газманов назвал себя «кавалером всех санкций», говоря о запретах, которые он постоянно получает из-за рубежа. Музыкант признался, что воспринимает их как повод для гордости. Такие санкции, по мнению Газманова, означают, что артист полезен для РФ. Об этих и других своих радостях Олег Газманов рассказал во время пресс-конференции, посвященной ближайшим концертам, 14 октября цитирует его РИА Новости.

«Я вообще кавалер всех санкций, которые можно наложить на российского артиста. На меня санкции наложили и Новая Зеландия, и Канада. Не говорю уже про Америку и Европу», — уточнил Газманов. Он также упомянул и о закрытии его YouTube-канала, сказав, что гордится этим.

Помимо этого, певец сказал, что совершенно не жалеет о том, что не может поехать в некоторые страны мира. Действительно важно, по мнению Олега Газманова, то, что он имеет возможность путешествовать по России.

«Главное - то, что я могу поехать, например, в Воронеж. Я тоже на них на всех наложил свои санкции. У нас огромная страна», – подчеркнул народный артист РФ.

Газманов также заверил, что продолжит свое творчество и будет писать песни для российских слушателей, несмотря ни на что.

В июле текущего года YouTube заблокировал каналы многих отечественных исполнителей, среди которых были Полина Гагарина, Олег Газманов, Григорий Лепс, Shaman и другие. Позже Роскомнадзор потребовал у Google снять эти запреты.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY14
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Noid
1 час
Патриот кусает локти, т.к. недвижимость в Италии и Латвии стали недоступными, да ещё приходится оплачивать их содержание. Поэтому Воронеж - предел мечтаний. Может ещё прикупить домик в Курской или Белгородской областях, где планируется создать свободные экономические зоны.
Слава России!
1 час
сынок вместо того, чтобы поехать защищать родину, почему то стал депутатом Мосгордумы...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
Новости компаний
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
ТОП 5
Новости компаний
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20
Старт продаж: 4 корпус в квартале бизнес-класса «Дубровский»
14 октября, 14:45
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?Специально для креаторов Петербурга проводится серия мастер-классов «Эффективное сотрудничество». По сути, это 2 мероприятия: практический мастер-класс по самопрезентации и закупочная сессия с участием реальных заказчиков — сувенирных магазинов.
14 октября, 13:29
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?
14 октября, 12:00
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18