Депутат Рахова ответит перед судом за «мёртвые души» в школе Калининского района. Под арестом имущество на 37 миллионов

Петербургский Следком завершил расследование дела о мошенничестве, в котором обвиняют депутата Законодательного собрания Елену Рахову и теперь уже экс-директора школы № 619 Ирину Байкову. В материалах новая статья и шесть «мёртвых душ», заработавших более 25 миллионов рублей.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу 14 октября, дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, деньги из школьного бюджета утекали с 2009-го по 2023 год. За это время более 25 миллионов рублей перечислили на шесть счетов фиктивно трудоустроенных людей.

Согласно материалам, в действительности банковские карты несуществующих работников использовали директор школы, её заместитель, сотрудница отдела кадров учебного заведения, а также Елена Рахова. До 2013 года она занимала должность первого заместителя главы администрации Калининского района, после получила депутатский мандат.

Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено всем фигуранткам. Почётному работнику общего образования РФ Байковой вменяют также злоупотребление должностными полномочиями, а её бывшему заму — пособничество в этом.

«В ходе следствия в целях обеспечения возмещения причинённого преступлением вреда наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму не менее 37,5 миллионов рублей», — добавили в Следственном комитете.

«Фонтанка» писала, что с обысками в одну из лучших школ Калининского района нагрянули в апреле прошлого года. Выбор фигурантов дела сильно удивил не только депутатов, но и учительское сообщество. О Раховой в Мариинском дворце отзывались как о скромной и интеллигентной. В «Единой России» тогда же сообщали, что членство депутата городского парламента Елены Раховой и муниципального депутата Ирины Байковой приостановлено.