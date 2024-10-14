Дело о покушении на убийство после драки в Янино не устояло в прокуратуре

Всеволожская городская прокуратура признала законными возбужденные полицией уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает 14 октября пресс-служба прокуратуры Ленобласти. Про дело СК о покушении на убийство не говорится.

По предварительной информации, 13 октября между мужчинами возникла ссора на почве неприязненных отношений, в итоге четверо уехали в больницы с телесными повреждениями различной степени тяжести, состояние одного оценивается как тяжелое. Прокуратура проводит проверку.

Как рассказала «Фонтанке» очевидица произошедшего, потасовка была между приезжими. Одного из них — курьера местного супермаркета — «обидели», тот на разборки привел подкрепление.