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Происшествия «Хаос в темноте». Очевидцы рассказали о драке в Янино, в которой увидели покушение на убийство

«Хаос в темноте». Очевидцы рассказали о драке в Янино, в которой увидели покушение на убийство

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5 комментариев

В Янино произошла жестокая драка на ножах, в результате которой пострадали четверо человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел у супермаркета на Голландской улице, куда поступила информация о конфликте, в котором участвовали около 15 человек. «Фонтанка» поговорила с местной жительницей, под окнами дома которой и развернулась эта картина.

«Это все происходило на наших [с мужем] глазах, но не с самого начала, а где-то с момента, когда они уже бросились бежать. В тот момент, когда наносились ножевые ранения, ничего не было видно. Потом увидели, как один человек лежал, а другие продолжали добивать другого. Такой хаос в темноте был», — поделилась Мария.

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По ее словам, в какой-то момент ее супруг выбежал на помощь, потому что один из участников конфликта лежал, истекая кровью. «Потасовка была между приезжими. Видимо, на днях кого-то обидели, он пришел, привел поддержку. А в чем была причина конфликта — непонятно», — отметила собеседница «Фонтанки», уточнив, что речь идет о сотруднике супермаркета.

Как ранее стало известно, из четырех пострадавших, старшему из которых 31 год, а младшему 20 лет, трое были госпитализированы с серьезными ранениями.

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Комментарии
5
Слава России!
57 минут
аул на кишлак
VKuser15335355
34 минуты
Теперь половину этих специалистов будут лечить на наши деньги а другую искать. Кому нужны эти высококвалифицированные кадры? И разве такое большое количество паразитирующих на нас с вами этнических преступных групп не подрывает национальную безопасность страны?
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