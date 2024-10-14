Нобелевскую премию по экономике вручили за изучение общественных институтов

Нобелевскую премию по экономическим наукам дали Дэрону Асемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону «за исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние». Об этом в понедельник, 14 октября, сообщается на сайте премии.

В этом году лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам стали профессоры университетов в США, которые изучали общественные институты и их роль в благосостоянии стран — в том числе благодарю изучению процесса колонизации европейцами. Дэрон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон доказали, что в обществах с проблемами в законодательной сфере и плохими общественными институтами, которые используют людей в своих интересах, не происходит роста или улучшений.

«Лауреаты показали, что одним из объяснений различий в благосостоянии стран являются общественные институты, которые были введены во время колонизации. Инклюзивные институты часто вводились в странах, которые были бедны во время колонизации, что со временем приводило к общему процветанию населения. Это важная причина того, почему бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, теперь бедны, и наоборот», – объясняется в пресс-релизе на сайте.

Согласно результатам исследования американских ученых, сегодня некоторым странам мешает развиваться то, что они находятся в ловушке экстрактивных институтов, предполагающих отстранение большей части населения от принятия политических решений и участия в процессе распределения доходов. Такая система может приносить выгоды, но зачастую они краткосрочны и достаются только тем, кто стоит у власти. Между тем, внедрение инклюзивных институтов, позволяющих гражданам участвовать в экономических отношениях с целью получения прибыли, могло бы принести долгосрочные выгоды для всех слоев населения.

«Сокращение огромных различий в доходах между странами — одна из самых сложных задач нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели», — приводят в сообщении слова председателя Комитета премии по экономическим наукам Якоба Свенссона.

Награждение Дарона Аджемоглу и Саймона Джонсона из Массачусетского технологического института, а также Джеймса Робинсона из Йельского университета состоится 10 декабря в Швеции, в городе Стокгольме.

Напомним, исследование о причинах отличия положения женщин на рынке труда от мужчин принесли Нобелевскую премию по экономике 2023 года американке Клаудии Голдин. Ученая из Гарварда в исследованиях положения женщин на трудовом рынке первой в мире применила комплексный подход к объяснению причин гендерных различий, которые сохраняются на рынке труда на протяжении веков. Её исследование раскрыло причины происходящих перемен, а также основные источники сохраняющегося гендерного разрыва.