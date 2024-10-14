Невский экологический оператор установит контейнеры для сбора текстиля во всех районах Петербурга

Невский экологический оператор планирует установить контейнеры для сбора текстиля во всех районах Петербурга — сообщили «Фонтанке» представители компании. Сейчас в городе стоят в основном контейнеры социальных магазинов «Спасибо!» и «Лепта», которые часть собранной одежды отправляют на переработку.

В НЭО рассказывают, что сейчас большое количество текстиля оказывается в баках со смешанным мусором и поступает в таком виде на недавно открытый КПО «Волхонка». В таком случае ткань используют для изготовления RDF-топлива — это сухие гранулы из хорошо горящих видов отходов (пластик, дерево, бумага, фрагменты мебели и т. д.). Их можно использовать на цементных заводах и в металлургии. Сжигание — не самый экологичный подход к мусору, поэтому то, что можно переработать в полезный материал снова, стараются переработать. Для этого желательно собрать конкретный вид материала отдельно.

«НЭО развивает программу по сбору текстиля. Специальными контейнерами полностью оснащен Выборгский район Санкт-Петербурга, производится оснащение контейнерных площадок в Приморском районе. В дальнейшем Невский экологический оператор планирует установить такие контейнеры во всех районах Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что жители активно включаются в программу по сбору текстиля, что значительно снижает количество таких изделий на полигонах», — рассказали «Фонтанке» в компании.

После переработки текстиль можно использовать для изготовления: ватина и войлока (для шумоизоляции в строительстве), наполнителя для одеял и подушек, настилочного материала для растений, стелек для обуви, одежды и аксессуаров, компонентов теплого линолеума и рубероида, упаковки для хрупких предметов.

В НЭО отмечают, что большую роль для экологии играет осознанное потребление. Самый экологичный вариант — когда отходы просто не образовались.

«Чем меньше мы с вами будем покупать ненужных вещей и задумываться перед покупкой о том, из чего эта вещь сделана, тем меньше таких отходов будет поступать на сортировочные комплексы», — отмечают в НЭО.

Невский экологический оператор был создан в 2021 году в рамках реализации мусорной реформы в Петербурге. Сейчас компания отвечает за сбор, транспортировку, утилизацию и обезвреживание мусора в городе, контролируя работу всех исполнителей.