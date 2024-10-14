Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

ю-в.

 757мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
История Марии Бутиной
Откровения киллера
Промышленный Петербург
Казаки в Петербурге
Комета над Петербургом
Военная полиция в рейде
ЖКХ Общество Невский экологический оператор установит контейнеры для сбора текстиля во всех районах Петербурга

Невский экологический оператор установит контейнеры для сбора текстиля во всех районах Петербурга

1 074
9 комментариев

Невский экологический оператор планирует установить контейнеры для сбора текстиля во всех районах Петербурга — сообщили «Фонтанке» представители компании. Сейчас в городе стоят в основном контейнеры социальных магазинов «Спасибо!» и «Лепта», которые часть собранной одежды отправляют на переработку.

В НЭО рассказывают, что сейчас большое количество текстиля оказывается в баках со смешанным мусором и поступает в таком виде на недавно открытый КПО «Волхонка». В таком случае ткань используют для изготовления RDF-топлива — это сухие гранулы из хорошо горящих видов отходов (пластик, дерево, бумага, фрагменты мебели и т. д.). Их можно использовать на цементных заводах и в металлургии. Сжигание — не самый экологичный подход к мусору, поэтому то, что можно переработать в полезный материал снова, стараются переработать. Для этого желательно собрать конкретный вид материала отдельно.

«НЭО развивает программу по сбору текстиля. Специальными контейнерами полностью оснащен Выборгский район Санкт-Петербурга, производится оснащение контейнерных площадок в Приморском районе. В дальнейшем Невский экологический оператор планирует установить такие контейнеры во всех районах Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что жители активно включаются в программу по сбору текстиля, что значительно снижает количество таких изделий на полигонах», — рассказали «Фонтанке» в компании.

После переработки текстиль можно использовать для изготовления: ватина и войлока (для шумоизоляции в строительстве), наполнителя для одеял и подушек, настилочного материала для растений, стелек для обуви, одежды и аксессуаров, компонентов теплого линолеума и рубероида, упаковки для хрупких предметов.

В НЭО отмечают, что большую роль для экологии играет осознанное потребление. Самый экологичный вариант — когда отходы просто не образовались.

«Чем меньше мы с вами будем покупать ненужных вещей и задумываться перед покупкой о том, из чего эта вещь сделана, тем меньше таких отходов будет поступать на сортировочные комплексы», — отмечают в НЭО.

Невский экологический оператор был создан в 2021 году в рамках реализации мусорной реформы в Петербурге. Сейчас компания отвечает за сбор, транспортировку, утилизацию и обезвреживание мусора в городе, контролируя работу всех исполнителей.

Недавно у НЭО открылась вторая очередь первого из пяти запланированных комплексов по переработке отходов — «Волхонки». Среди прочего, там работает линия по созданию RDF-топлива, которое, по данным компании, создает возможность для утилизации 20 % твердых коммунальных отходов. «Фонтанка» разобралась в преимуществах и недостатках этой технологии.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
AndrewBarsik
41 минута
Для сбора пластика уже установили. Полгода никто не вывозит.
-4*
45 минут
Что не пригодно для продажи в секонд хенде, пойдёт на гранулы и в строительство - всё в бизнес!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Новости компаний
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41