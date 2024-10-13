В Тбилиси подняли парапет у перехода, где разбилась москвичка

Место в столице Грузии, где трагически погибла туристка из Москвы, решили дополнительно обезопасить. Слишком низкий парапет, который не заметила девушка, нарастили — об этом 13 октября сообщают пользователи соцсетей.

В конце сентября москвичка по время прогулки с подругой по вечернему Тбилиси запнулась о парапет и упала в подземный переход. От полученных травм россиянка скончалась, а к место трагедии люди начали приносить цветы.

Как сообщали СМИ, родители девушки прибыли в Грузию для оформления документов. Сама она жила в Москве.