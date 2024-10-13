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Происшествия В Тбилиси подняли парапет у перехода, где разбилась москвичка

В Тбилиси подняли парапет у перехода, где разбилась москвичка

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4 комментария

Место в столице Грузии, где трагически погибла туристка из Москвы, решили дополнительно обезопасить. Слишком низкий парапет, который не заметила девушка, нарастили — об этом 13 октября сообщают пользователи соцсетей.

В конце сентября москвичка по время прогулки с подругой по вечернему Тбилиси запнулась о парапет и упала в подземный переход. От полученных травм россиянка скончалась, а к место трагедии люди начали приносить цветы.

Как сообщали СМИ, родители девушки прибыли в Грузию для оформления документов. Сама она жила в Москве.

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Комментарии
4
282738455
48 минут
Теперь, не дай бог, кто-нибудь убьется, споткнувшись о слишком высокий парапет.
Сила в Правде!!
1 час
пить надо меньше
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