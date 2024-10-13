В огне на глазах у жителей Приморского района сгорел бездомный

Жертвой огня в Приморском районе Петербурга, по предварительным данным, стал бездомный. Об этом «Фонтанке» 13 октября сообщили в полиции. Останки погибшего будут направлены в морг для установления точной причины смерти.

Трагедия произошла в воскресенье днем на Липовой аллее рядом со станцией метро «Старая Деревня». На кадрах, которые ранее публиковала «Фонтанка», видно, что человек сгорел, лежа на раскладушке. Рядом под деревом был оставлен его скарб в нескольких пакетах.