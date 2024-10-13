Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +6

1 м/c,

с-в.

 760мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Откровения киллера
Куда пойти на выходных
Как вернуться из Крыма
Промышленный Петербург
Драка с фанатами
Военная полиция в рейде
Главный бой года
Дома подвинут для ВСМ
Ушаковские бани снова в деле
Происшествия В огне на глазах у жителей Приморского района сгорел бездомный

В огне на глазах у жителей Приморского района сгорел бездомный

6 426
7 комментариев

Жертвой огня в Приморском районе Петербурга, по предварительным данным, стал бездомный. Об этом «Фонтанке» 13 октября сообщили в полиции. Останки погибшего будут направлены в морг для установления точной причины смерти.

Трагедия произошла в воскресенье днем на Липовой аллее рядом со станцией метро «Старая Деревня». На кадрах, которые ранее публиковала «Фонтанка», видно, что человек сгорел, лежа на раскладушке. Рядом под деревом был оставлен его скарб в нескольких пакетах.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED6
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD14
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Бородин П.Т.
56 минут
Цигаркой можно так раскладушку раскочегарить?
iigaza
1 час
"не исключено, что погибший заснул с сигаретой" Терзают смутные подозрения, что сигарета не причем - бомж пылал не хуже Жанны Д'Арк в одноименном фильме Люка Бессона.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Новости компаний
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
Новости компаний
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
ТОП 5
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06