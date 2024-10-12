Разбитый троллейбус, скорая и спасатели. На юге Петербурга авария

На проспекте Народного Ополчения произошло столкновение между легковым автомобилем и троллейбусом, следовавшим по Ленинскому проспекту. По предварительным данным, легковушка ударила передним левым углом троллейбус, сообщили 12 октября «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

В результате происшествия пострадавших в троллейбусе не оказалось. Движение троллейбусов в этом районе продолжается без задержек.

По словам очевидцев, у троллейбуса разбито несколько стекол. Судя по фото, также разбит бампер. Свидетели аварии утверждают, что троллейбус ехал на запрещающий сигнал светофора.