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Политика Байден пообещал дать Трампу военные самолеты

Байден пообещал дать Трампу военные самолеты

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Президент США Джо Байден заявил, что предоставит кандидату на пост главы государства Дональду Трампу военные самолеты для обеспечения его безопасности во время предвыборной кампании, 11 октября сообщает The Guardian.

Предвыборный штаб Трампа сослался на опасения относительно заговора Ирана с целью убийства кандидата в президенты, и запросил военные лайнеры для его перевозки в последние дни кампании.

Кроме того, штаб Трампа расширил ограничения на полеты над его резиденциями и митингами, и предоставил целый ряд военных транспортных средств.

Байден прокомментировал просьбу штаба и заявил журналистам, что поручит своей администрации передать своему предшественнику «все необходимое». Он также добавил, что в вопросах безопасности к Трампу нужно относиться как к действующему президенту.

В штабе Трампа считают, что Иран планирует при помощи беспилотников или ракетной атаки ликвидировать кандидата на пост президента США. Кроме того, Трамп перестал играть в гольф из-за соображений безопасности. Последнее покушение на него произошло именно на поле для игры в гольф. Сейчас же служба безопасности не готова обеспечить спокойствие кандидата Трампа. Сам кандидат в президенты не играл в гольф с момента попытки убийства и не собирается, пока в США не завершатся выборы главы государства.

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