Байден пообещал дать Трампу военные самолеты

Байден прокомментировал просьбу штаба и заявил журналистам, что поручит своей администрации передать своему предшественнику «все необходимое». Он также добавил, что в вопросах безопасности к Трампу нужно относиться как к действующему президенту.

В штабе Трампа считают, что Иран планирует при помощи беспилотников или ракетной атаки ликвидировать кандидата на пост президента США. Кроме того, Трамп перестал играть в гольф из-за соображений безопасности. Последнее покушение на него произошло именно на поле для игры в гольф. Сейчас же служба безопасности не готова обеспечить спокойствие кандидата Трампа. Сам кандидат в президенты не играл в гольф с момента попытки убийства и не собирается, пока в США не завершатся выборы главы государства.