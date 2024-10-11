«Легковая в лоб маршрутке». Раскуроченные машины собрали бордовую пробку на шоссе через Ропшу

Легковой автомобиль и микроавтобус разбились друг о друга на Стрельнинском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. В результате аварии пострадал один человек, стало известно «Фонтанке» 11 октября.

+1

Авария произошла около трех часов дня в поселке Ропша, дорогу не смогли поделить «Киа Рио» и «Тойота». По предварительным данным, в результате столкновения пострадал мужчина, он получил травмы средней степени тяжести.

Как пишут очевидцы ДТП в соцсетях, автомобилист не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом. «Легковая в лоб маршрутке. Полоса в сторону Кипени», — написал один из водителей.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на дороге образовался крупный затор, участок окрасился в бордовый цвет.