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Происшествия Неотвратимость ДТП на видео: две фуры сшибаются на заснеженной омской трассе, и третья въезжает в огненное месиво

Неотвратимость ДТП на видео: две фуры сшибаются на заснеженной омской трассе, и третья въезжает в огненное месиво

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4 комментария

Яркое ДТП зафиксировал регистратор в Омской области утром 11 октября. Каким-то чудом никто не погиб, также остался невредим и владелец регистратора — он проскочил в узкий коридор между столкнувшимися машинами.

ДТП произошло около 9:25 по местному времени на 395-м километре дороги Тюмень — Омск в Крутинском районе. По предварительной версии полиции, 36-летний водитель большегруза «Сани» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Донгфенг» под управлением 62-летнего мужчины. После удара сразу начался пожар. Госпитализированы оба водителя и пассажир «Сани» — 34-летний мужчина.

За «Сани» ехал грузовик «Ситрак» - как раз видео из его кабины опубликовала омская полиция. Сам автомобиль получил повреждения, а водитель цел. По факту ДТП проводится проверка.

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Комментарии
4
Г0CTb
1 час
Безопасная дистанция - для слабаков.
гастарбайтер
2 минуты
И автомобили китайские и резина, поди, китайская... Нет, я знаю, что китайцы умеют делать и качественный продукт.... Но я также знаю, что качественное=дорогое наши автобазы не купят...
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