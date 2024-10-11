Неотвратимость ДТП на видео: две фуры сшибаются на заснеженной омской трассе, и третья въезжает в огненное месиво

Яркое ДТП зафиксировал регистратор в Омской области утром 11 октября. Каким-то чудом никто не погиб, также остался невредим и владелец регистратора — он проскочил в узкий коридор между столкнувшимися машинами.

ДТП произошло около 9:25 по местному времени на 395-м километре дороги Тюмень — Омск в Крутинском районе. По предварительной версии полиции, 36-летний водитель большегруза «Сани» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Донгфенг» под управлением 62-летнего мужчины. После удара сразу начался пожар. Госпитализированы оба водителя и пассажир «Сани» — 34-летний мужчина.

Источник: УМВД России по Омской области

За «Сани» ехал грузовик «Ситрак» - как раз видео из его кабины опубликовала омская полиция. Сам автомобиль получил повреждения, а водитель цел. По факту ДТП проводится проверка.