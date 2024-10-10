В субботу к Земле второй раз в истории приблизится комета. В следующий раз — через 80 тыс. лет

В субботу, 12 октября, к Земле приблизится комета, известная как C/2023 A3 Tsuchinshan–ATLAS. Увидеть в следующий раз ее получится не раньше, чем через 80 тысяч лет, пишет 10 октября CNN.

Жители южного полушария Земли уже могли видеть комету в сентябре и начале октября, когда небесное тело достигло ближайшей на своем пути точки к Солнцу. Теперь настала очередь северного полушария.

В субботу C/2023 A3 Tsuchinshan–ATLAS приблизится к Земле почти на 71 млн км и это будет второй раз, когда она пролетит мимо третьей планеты Солнечной системы. Впервые комету было видно во времена неандертальцев.

В момент пролета комета будет заметна по яркому огненному шару в небе с длинным хвостом и будет казаться, что она зависла на месте. Астрономам и любителям лучше взять бинокль для лучшего наблюдения за небесным телом.

Обнаружить Tsuchinshan–ATLAS удалось в 2023 году ученым из обсерватории Tsuchinshan в Китае.