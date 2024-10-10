CAS поддержал «Зенит» в споре с «Барселоной». Про что был иск?

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спор между «Зенитом» и «Барселоной». Решение было принято в пользу петербургской команды в четверг, 10 октября, сообщает футбольный клуб «Зенит» в своем telegram-канале.

Отмечается, что испанский клуб подал иск в CAS, ссылаясь на договор о переходе бразильского футболиста Малкома. Документ предусматривал выплату «Зенитом» компенсации «Барселоне» за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, если нападающий Малком сыграет определенное число матчей в Российской премьер-лиге.

Между тем международная футбольная организация ФИФА ранее приняла решение об освобождении сине-бело-голубых от выплат, так как петербургский клуб был исключен из еврокубков. Несмотря на это, «Барселона» не согласилась с этим, после чего и обратилась в Спортивный арбитражный суд.

Как итог — рассмотрев все материалы, CAS принял решение в пользу «Зенита».

Напомним, в 2019 году футбольный клуб «Зенит» купил у «Барселоны» бразильского форварда Малкома за 40 млн евро. В первый год Малкома преследовали травмы, из-за чего он почти никак не проявил себя. Тем не менее сезон-2022/23 стал его звездным часом. В 27 матчах он забил 23 гола и отдал 7 результативных передач. В июле 2023 года «Зенит» объявил о продаже нападающего Малкома в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии за рекордные 60 млн евро.