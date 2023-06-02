Малком: «Зенит» становился чемпионом с Дзюбой, «Зенит» стал чемпионом без него и может стать и еще пять лет подряд

Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О рождении долгожданного сына, словах Артёма Дзюбы о «"Зените" Рио-де-Жанейро» и чемпионском долголетии петербургской команды в интервью «Фонтанке» рассказал нападающий Малком.

В 2019 году футбольный клуб «Зенит» купил у «Барселоны» бразильского форварда Малкома за огромные деньги — 40 млн евро. Многие ждали, что он сразу станет для петербуржцев новым Халком, но надеждам этим не суждено было сбыться. В первый год Малкома преследовали травмы, из-за чего он почти никак не проявил себя. Потом был долгий процесс восстановления. Постепенно бразильский нападающий набирал форму, хоть и не так быстро, как этого хотелось. И вот сезон 2022/23 стал его звездным часом. В 27 матчах он забил 23 гола и отдал 7 результативных передач, благодаря чему до сих пор возглавляет бомбардирскую гонку. Одновременно он успел получить русский паспорт и приглашение в первую сборную Бразилии.



Сразу после завоевания чемпионства Малком по договоренности с руководством «Зенита» уехал в Бразилию к жене, родившей долгожданного первенца. Оттуда он и вышел с нами на связь.

— Во-первых, еще раз поздравляем с рождением сына. Удалось ли присутствовать на родах?

— Нет, присутствовать на родах не удалось, потому что изначально дата у нас была назначена на 22 мая, и я должен был успеть как раз отыграть в Оренбурге, после чего, по договоренности со штабом, должен был лететь в Бразилию, чтобы обязательно не пропустить этот момент. Потому что, конечно же, мне очень хотелось присутствовать, очень хотелось как-то разделить этот момент с моей любимой девушкой. Но Габриэль решил меня не дожидаться: получается, он родился в ночь нашего чемпионского праздника, когда после «Краснодара» у нас был чемпионский парад и потом командное празднование. И вот как только мы по большому счету закончили праздник на чемпионском автобусе, мне написала моя девушка Летисия, что у нее начались схватки. А это означало, что я точно не успею на роды, потому что физически невозможно было так быстро перебраться в Бразилию. Но, приехав на праздник, я почти сразу же оттуда уехал домой, и там потом завертелось: собрал чемодан и нашел билеты на ближайший рейс через Париж и уже оттуда в Бразилию. Мне кажется, никогда быстро так не путешествовал, но, к сожалению, на сами роды не успел. Приехал и познакомился с новорожденным сыном уже в Бразилии.



Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Помогаете ли супруге с Габриэлем? Встаете ли по ночам, чтобы укачать его?

— Конечно же, помогаю, особенно в первые дни после родов. Летисии было непросто, довольно тяжёлое время, поэтому обязательно-обязательно, всё, чем мог помочь, всё, где моя бы помощь пригодилась, я старался делать, соответствовать: вставал по ночам, укачивал, успокаивал, насколько это было возможно. И вообще, честно говоря, по прилете, наверное, за первые три дня в сумме поспал буквально несколько часов, потому что ребенок часто просыпался ночью. И чтобы помочь максимально Летисии, старался поддерживать её, насколько это было возможно. Потому что для меня, конечно, очень важно, чтобы она чувствовала эту поддержку. И мне очень хочется быть самым лучшим отцом для Габриэля.



— Как выбирали имя? Что оно означает?

— Мы назвали сына Габриэль. Как вы знаете, имя Гавриил — это имя одного из архангелов, и выбрали это имя неспроста. Для нас, действительно, этот ребенок — это ангел, посланный Богом. Потому что, я уже рассказывал, у нас с Летисией очень долго не получалось завести ребенка. И когда она обратилась к врачам с этим вопросом, выяснилось, что есть определённые проблемы, которые не позволяют ей забеременеть. Нам сказали, что эти проблемы можно решить, но только хирургическим путем, проведя определенную операцию, после чего нужно, опять же, выждать определённый срок и только после этого попытаться ещё раз зачать ребенка. Мы сделали всё, что было нужно, следовали всем рекомендациям, слушали всех врачей. И когда появилась возможность еще раз попробовать, мы попробовали, и всё получилось. И для нас это было сродни чуду, и конечно же, поэтому хотелось и имя выбрать соответствующее. Поэтому Габриэль — это наш маленький ангел, и мы счастливы, что он у нас появился. Были очень рады с ним познакомиться.



— Хотите, чтобы он стал футболистом?

— Если честно, не знаю, будет ли он футболистом. Это абсолютно точно будет его решение. Для меня главное, чтобы он выбрал дело себе по душе, по любви, чтобы он занимался тем, чем ему нравится. Повторюсь, мне хочется быть самым лучшим отцом для него, и поэтому я собираюсь сделать всё, что будет в моих силах, чтобы он ни в чём не нуждался. Но только до 18 лет, а потом всё, марш, пусть работает, зарабатывает на жизнь самостоятельно. Шутка. Нет, принимать решение о своем будущем будет исключительно он. Я совершенно точно не буду ни на чём настаивать.



Автор: видео / ЗЕНИТ / YouTube

— Этот сезон стал для вас прорывным в составе «Зенита». Что изменилось для вас, что вы так заиграли?

— На самом деле я думаю, что ещё прошлый сезон был таким уже, на порядок лучше для меня, чем предыдущие. Я почувствовал, что сильно-сильно прибавляю. Это совершенно точно было связано с тем, что я изменил подход к своей профессии, к тому, что относится к внефутбольной работе, к работе за пределами футбольного поля. То есть куда тщательнее стал относиться к восстановительным процедурам, к режиму, стал раньше ложиться, больше отдыхать и спать. Стал по-другому питаться, отказался практически от сладкого. Повторюсь, пересмотрел просто подход к своей работе, к своей профессии. Почувствовал, как организму стало легче, как я стал более выносливым, более резким. У меня появилась такая моя личная программа, по которой я прорабатываю как раз все эти моменты, связанные с восстановлением и подготовкой к играм. Это было в прошлом сезоне, и я уже почувствовал качественные изменения в лучшую сторону.

Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ну а в этом сезоне, я думаю, что, конечно, основная такая причина — это то, что летом… Точнее, да, получается, в конце лета и начале осени Летисия сделала мне сюрприз: сообщила о том, что мы будем с ней родителями, что я стану отцом. Это всегда было мечтой моей жизни, и конечно же, узнав об этом, я просто понял, что теперь буду в каждом матче рвать и метать, чтобы как можно больше забивать, как можно больше отдавать передач и помогать команде. И все свои результативные действия, абсолютно все посвящал сыну, которого очень ждал. И счастлив, что сейчас я стал отцом. Одна мечта исполнилась, и надеюсь, что в честь Габриэля я забью еще очень много голов и приведу «Зенит» к еще большему количеству побед.



— Приходилось слышать мнение, что вы так раскрылись после ухода Дзюбы, чье присутствие в команде и чья игра давили на вас. Как в этом смысле повлиял на вас уход Артёма Дзюбы?

— Конечно же, никак не давило. Дзюба — отличный футболист. С ним «Зенит» завоевал множество наград, он забил очень много голов за «Зенит». И его уход, не думаю, что каким-то образом отразился: «Зенит» становился чемпионом с ним, «Зенит» стал чемпионом и без него. Поэтому не знаю, не вижу в его уходе какой-либо причины. Повторюсь, начал ощущать себя совершенно по-другому, в куда более хорошей и классной форме еще в прошлом сезоне, когда Дзюба играл вместе с нами. Поэтому в этом сезоне просто раскрылся еще лучше мой потенциал, и я радуюсь тому, что сумел продемонстрировать в этом году.



— В одном из интервью уже в качестве игрока «Локомотива» Дзюба сказал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Вас задели его слова?

— Нет, не задели. Честно, не знаю, почему он так сказал. Без него «Зенит» остался лидером, остался сильнейшей командой России. Не знаю, в чём причина его слов, но повторюсь, мы замечательно играли вместе и побеждали — как с ним, так и без него. Всё, что могу сказать.



— Ему ли вы отвечали после игры с «Локомотивом»?

— Мы очень радовались. Вся команда была счастлива обыграть сильного соперника на его поле. «Локомотив» очень здорово шел после зимней паузы, начал классно вторую часть сезона. Поэтому мы понимали, что нас ждет сложная игра, тяжелая игра, и набрать три очка на поле «Локомотива» — это было очень круто. И мы просто все очень радовались, и каждый выражал свои радостные эмоции по-своему.

Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Много слухов вокруг вас. Какие у вас планы на продолжение карьеры?

— У меня очень простые планы. У меня действующий контракт с «Зенитом» до 2027 года, и я как профессионал собираюсь отработать его до конца. По поводу зимнего интереса ПСЖ, мне очень приятно, что такой клуб как ПСЖ заинтересовался мной, и для меня это просто показатель того, что я правильно всё делаю, что я хорошо выполняю свою работу, что нужно продолжать двигаться вперед, продолжать действовать так, как я действовал. Вероятно, какие-то интересные предложения еще могут появиться, и дальше уже вопрос того, насколько это предложение, если оно появится, устроит «Зенит», насколько оно устроит меня. И в целом говоря про будущее, не вижу никаких препятствий, если появится действительно предложение, которое полностью устроит «Зенит», и клуб примет его. И точно так же, если оно устроит меня, то почему бы и нет. Но пока что, повторюсь, я футболист «Зенита», у меня действующий контракт, и всё.



— Следите ли вы за бразильцами, которые могут пополнить «Зенит»?

— Если честно, нет. Я настолько сосредоточен и сфокусирован по ходу сезона на подготовке к следующей игре, к восстановлению от прошедшей игры, что не вижу причин, по которым нужно было бы следить за теми игроками, которые еще не являются футболистами «Зенита». У нас прекрасный состав, у нас собраны, на мой взгляд, сильнейшие российские игроки, очень качественные легионеры. И поэтому я живу сегодняшним днем, и если о ком-то думаю, то только о тех, кто сейчас в настоящий момент носит форму «Зенита».

Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Обращается ли к вам Семак за советом по поводу потенциальных новичков из Бразилии?

— Сергей Богданович может в разговоре спросить мое мнение о том или ином игроке. Я всегда честно делюсь своими взглядами из того расчета, как я понимаю футбол и что я думаю. Но это не более чем такой интерес одного человека, который любит футбол, у другого человека, который любит футбол. Понятное дело, что всегда решение принимают тренерский штаб и люди в руководстве, но периодически Сергей Семак может спросить у меня, что я думаю и какое мое мнение относительно того или иного футболиста.

— Что думаете о де Кейросе? И так ли талантлив Педру, как про него говорят?

— Я считаю, что это два очень талантливых футболиста, один из которых уже летом приедет в Петербург, а второй потенциально когда-то в будущем может здесь оказаться. И я думаю, что эти ребята совершенно точно усилят «Зенит», потому что они молодые — им еще прогрессировать и прогрессировать и раскрывать свой талант. Но с тем талантом, который есть у них уже сейчас, я думаю, что, оказавшись в «Зените», они совершенно точно будут способны принести ему много-много пользы.



Автор: видео / ЗЕНИТ / YouTube

— Я так понимаю, что в Россию вы уже не вернетесь. Не боитесь, что в бомбардирской гонке вас обойдет Промес?

— Я бы очень хотел на самом деле провести вообще все матчи, доиграть до конца и помочь команде еще больше своими голами и передачами, но события сложились так, что мне пришлось уехать до завершения чемпионата. Мне невероятно хотелось оказаться рядом с Летисией, рядом с Габриэлем, поэтому я сделал это, не раздумывая. Совершенно точно не думаю о том, как именно закончится бомбардирская гонка. Никаких ни ожиданий, ни переживаний на этот счет у меня нет, потому что я всегда говорил и повторю: индивидуальные призы, награды, победы и личные рекорды никакого значения для меня не имеют. Всё, что меня интересует, всё, что меня заботит, — это чтобы команда, цвета которой я защищаю, побеждала, становилась лучшей из года в год. Поэтому, если Промес обойдет, ну что ж, это подтвердит, что он тоже проводит отличный сезон. Если на первой строчке останусь я, порадуюсь, что сумел так качественно провести этот год и столькими голами помочь «Зениту» приблизиться к титулу и в итоге завоевать его.



— Александр Медведев недавно заявил, что этот состав «Зенита» пошумел бы в Лиге чемпионов. А как думаете вы?

Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Полностью согласен с Александром Ивановичем. Уверен, что с тем подбором игроков, с тем футболом, который демонстрирует «Зенит» в этом сезоне, мы бы могли очень больших высот добиться в Лиге чемпионов. И лишний раз это ощущение, эта мысль — она расстраивает и огорчает. Потому что очень обидно осознавать, что все возможности доказать что-то на футбольном поле у нас есть, но, к сожалению, мы не участвуем в этом турнире. И я очень-очень-очень надеюсь и очень хочу, чтобы в ближайшее время ситуация как-то разрешилась и мы бы смогли вернуться в еврокубки. Потому что мы совершенно законным путем, по-спортивному, на футбольном поле завоевали это право, взяв пятое чемпионство подряд.



— Сколько еще чемпионств подряд возьмет «Зенит»?



— Давайте так. Лично я убежден, что, продолжив играть так же, как «Зенит» играл в этом году, продолжив так ощутимо демонстрировать свое превосходство и с такой уверенностью выходить на каждый матч, я более чем уверен, что «Зениту» по силам взять еще пять чемпионств подряд и через пять лет разместить на своей эмблеме третью звезду.

Записал Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

