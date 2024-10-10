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Общество В США рассказали о приоритетах страны в конфликте на Украине

В США рассказали о приоритетах страны в конфликте на Украине

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2 комментария

В США заявили о том, что надеются на дипломатическое решение конфликта на Украине. Тем не менее до тех пор приоритетом Америки будет оставаться поставка оружия Киеву. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает Пентагон.

Как подчеркнул представитель оборонного ведомства, любое дипломатическое решение должно уважать суверенитет и территориальную целостность самой Украины, поэтому США поддерживают право Киева на определение условий мирного урегулирования. Впрочем, пока приоритетом Америки «остаётся помощь Киеву в его самообороне».

Помимо этого в Пентагоне отметили, что США всё ещё надеются на дипломатическое разрешение конфликта на территории Украины, но пока что не видят условий для эффективных переговоров с Россией.

Ранее в сентябрьском пресс-релизе Пентагона сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении пакета военной помощи Украине на 250 млн долларов. В очередной транш вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, в том числе для HIMARS, бронетехника и противотанковое оружие. До этого пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что удары Украины американским оружием по территории России не противоречат политике США.

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Комментарии
2
ixform
58 минут
[не видят условий для эффективных переговоров с Россией] надеюсь и не увидят никаких условий раздолбать ВСУ маст хэв
A-rSmurov
12 минут
администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении пакета военной помощи Украине на 250 млн долларов. Вот если бы в США прочитали статью в Вике например о К. Ворошилове и выделили 25 млн долларов учёным историкам на написание труда о том как Украина прирастала территориями я бы удивился.
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