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    Боевые действия

    США выделили 250 млн долларов на военную помощь Украине

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    Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 250 млн долларов. Об этом 6 сентября говорится в пресс-релизе Пентагона.

    В очередной транш вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, в том числе для HIMARS, бронетехника и противотанковое оружие. Также Пентагон выделил Украине противотанковые системы Javelin и AT-4, БМП Bradley и бронетранспортеры M113, патрульные катера и боеприпасы и гранаты для стрелкового оружия.

    «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Пентагона рассказывала об очередном пакете военной помощи США Украине в начале августа. Тогда в него вошли боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, «Стингеры» и «Джавелины». Объем помощи составил 125 млн долларов. Сделано это было на фоне сообщений об атаке ВСУ на Курскую область.

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