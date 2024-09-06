США выделили 250 млн долларов на военную помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 250 млн долларов. Об этом 6 сентября говорится в пресс-релизе Пентагона.



В очередной транш вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, в том числе для HIMARS, бронетехника и противотанковое оружие. Также Пентагон выделил Украине противотанковые системы Javelin и AT-4, БМП Bradley и бронетранспортеры M113, патрульные катера и боеприпасы и гранаты для стрелкового оружия.



«Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Пентагона рассказывала об очередном пакете военной помощи США Украине в начале августа. Тогда в него вошли боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, «Стингеры» и «Джавелины». Объем помощи составил 125 млн долларов. Сделано это было на фоне сообщений об атаке ВСУ на Курскую область.

