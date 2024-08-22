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    Пентагон: Удары Украины американским оружием по территории России не противоречат политике США

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    Удары Украины американским оружием по территории России не противоречат политике США: такое заявление сделала 22 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    «Наша политика позволяет Украине наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе», сказала Сингх на регулярном брифинге для журналистов, комментируя действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области (цитата по ТАСС).

    По словам представителя Пентагона, дальнейшие планы ВСУ в этом приграничном российском регионе министр обороны США Ллойд Остин обсудит с властями Украины — в частности, с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

    «Среди вопросов: будут ли они удерживать территорию (Курской области — ред.)», — сказала она во время брифинга.

    Между тем, из Курской области уже выехали 133 тысячи человек. В зону отселения попали восемь районов региона.

    В Минобороны РФ рассказали о ситуации в этом регионе за последние сутки.

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