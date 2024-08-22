Пентагон: Удары Украины американским оружием по территории России не противоречат политике США

Удары Украины американским оружием по территории России не противоречат политике США: такое заявление сделала 22 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Наша политика позволяет Украине наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе», сказала Сингх на регулярном брифинге для журналистов, комментируя действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области (цитата по ТАСС).

По словам представителя Пентагона, дальнейшие планы ВСУ в этом приграничном российском регионе министр обороны США Ллойд Остин обсудит с властями Украины — в частности, с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.