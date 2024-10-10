«Свет в конце туннеля»: ураган «Милтон» покидает Флориду. Рассказываем, куда он двинулся и что после себя оставил

Ураган «Милтон», пронесшийся по штату Флорида, начал двигаться в восточном направлении в Атлантическом океане. Такие данные приводит 10 октября Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

По словам мэра Галфпорта — города на юго-западе Флориды — местные жители начинают видеть «свет в конце туннеля».

В настоящее время очаг стихийного бедствия находится в 120 км восточнее побережья Флориды. Ожидается, что ураган продолжит отдаляться от материка, хотя местами вызванные им дожди, ветер и штормовые нагоны еще продолжаются.

Американские СМИ уже начинают переключаться с освещения стихийного бедствия на оценку понесенного ущерба.

По данным PowerOutage.us, по состоянию на утро четверга по местному времени без электричества остались более 3,3 миллиона потребителей по всей Флориде. Губернатор Флориды Рон ДеСантис в то же время отметил, что район залива Тампа избежал самых катастрофических прогнозов штормового нагона от урагана «Милтон», поскольку шторм двигался на юг перед выходом на сушу.

«К счастью, это не был худший сценарий», — сказал ДеСантис. По словам мэра Тампы, залив Порт-Тампа, который является жизненно важным для поставок топлива во Флориду, по всей видимости, понес минимальные убытки от урагана. Несколько аэропортов Флориды все еще закрыты на неопределенный срок, пока чиновники оценивают ущерб от урагана.

По данным пресс-релиза, опубликованного в четверг утром, в округе Сент-Люси в результате торнадо, вызванных ураганом, подтверждена гибель четырех человек.

«Милтон» стал первым ураганом, который прошел в радиусе 50 миль от Тампы за 100 лет в особенно сильный для штата сезон штормов.

Скорость урагана достигла 180 миль в час (около 290 км), что сделало его самым сильным ураганом в Мексиканском заливе в конце сезона. Он также разделил шестое место по силе среди всех ураганов в Атлантическом бассейне и стал третьим крупным штормом, обрушившимся на Флориду в этом году, повторив рекорд по силе за всю историю наблюдений. Последний раз он случился в 2005 году. Среди ураганов, прошедших над штатом, были «Дебби», «Хелен», а теперь и «Милтон».

«Милтон» стал пятым ураганом в Мексиканском заливе, обрушившимся на побережье в этом году, разделив второе место по числу ураганов с 2005 и 2020 годами, уступая лишь 1886 году.

Повышенный уровень опасности пока еще действует и в других штатах США: Джорджии и Южной Каролине.