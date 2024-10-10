Европарламент одобрил петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия границы с РФ

Петиция «Александровского общества» — общества русскоязычных жителей Финляндии — одобрена и опубликована на сайте Европарламента после пяти месяцев модерации. Об этом 10 октября сообщили в Telegram-канале организации.

Авторы петиции утверждают, что решение правительства Финляндии закрыть границу с Россией негативно сказалось на финских семьях, имеющих родственников в РФ, а также на условиях жизни в приграничных районах Суоми и экономике Восточной Финляндии. По их словам, было прекращено даже почтовое сообщение, что ограничивает право финских резидентов на семейную жизнь, гарантированное Всеобщей декларацией прав человека.

В обществе считают, что закрытие границы с РФ нарушает законодательство ЕС, и просят Еврокомиссию выпустить постановление, обязывающее правительство Финляндии исправить предполагаемые нарушения.

Согласно данным на сайте Европарламента, на 11 часов утра по московскому времени петицию подписали более 160 человек. Авторы просят всех резидентов Евросоюза поддержать обращение, независимо от гражданства. «Мы пока ждём от модераторов ответа на вопрос, можно ли поддержать петицию, не будучи ни гражданином, ни резидентом ЕС», — говорится в сообщении.

Летом в Финляндии вступил в силу так называемый «закон о выдворении», позволяющий финским пограничным властям разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища. Президент страны Александер Стубб ранее заявлял, что его принятие позволит открыть восточную границу, закрытую из-за большого потока мигрантов. Однако этого так и не произошло.