Сеанс коллективного самоудовлетворения. Инвалида из Сестрорецка подозревают в насилии над школьником

Уголовный розыск задержал 40-летнего жителя Курортного района Петербурга. Мужчине вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении подростка. Подробности ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) выяснило 10 октября.
По предварительным данным, безработный житель Сестрорецка, инвалид 2-й группы, сдавал комнату женщине. К даме в гости приходил внук, также мальчик приводил друзей играть в компьютер. Собственник квартиры, по версии следствия, включал школьникам порно и принуждал к совместной мастурбации.
Пока в деле только один потерпевший — 12-летний мальчик. Вероятно, их будет больше. Подозреваемый процессуально задержан и помещен в ИВС, где ожидает избрания меры пресечения.
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