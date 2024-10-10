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Происшествия Сеанс коллективного самоудовлетворения. Инвалида из Сестрорецка подозревают в насилии над школьником

Сеанс коллективного самоудовлетворения. Инвалида из Сестрорецка подозревают в насилии над школьником

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2 комментария

Уголовный розыск задержал 40-летнего жителя Курортного района Петербурга. Мужчине вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении подростка. Подробности ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) выяснило 10 октября.

По предварительным данным, безработный житель Сестрорецка, инвалид 2-й группы, сдавал комнату женщине. К даме в гости приходил внук, также мальчик приводил друзей играть в компьютер. Собственник квартиры, по версии следствия, включал школьникам порно и принуждал к совместной мастурбации.

Пока в деле только один потерпевший — 12-летний мальчик. Вероятно, их будет больше. Подозреваемый процессуально задержан и помещен в ИВС, где ожидает избрания меры пресечения.

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Комментарии
2
282222362
1 час
Для подростков "совместные сеансы" обычны. Когда они открывают в себе новые изменения, и раньше в подвалах собирались и "кто быстрее", это и двадцать лет назад, и раньше было. А "инвалид 2-й группы" видимо остался на этапе подросткового созревания, надо было похвастать своими "успехами", посоревноваться.
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