Ураган «Милтон»: есть первые жертвы, Венеция уходит под воду, в Санкт-Петербурге сорвало крышу со стадиона

Первые жертвы урагана «Милтон»: в округе Сент-Луси во Флориде погибли как минимум два человека, ещё несколько госпитализированы, передаёт NBC News . Без электричества остались более 2 миллионов потребителей в штате.

«Мы можем подтвердить, что на округ Сент-Люси, штат Флорида, обрушилось 17 торнадо, в результате чего погибло множество людей, спасательная операция продолжается, сотни домов разрушены», — сказал шериф округа Кит Пирсон. Его слова приводит Fox News .

Город Венеция частично оказался под водой. Власти города Тампа приостановили работу аварийно-спасательных служб до тех пор, пока спасателям не станет безопасно находиться на месте происшествия. Ветер в городе такой силы, что швыряет автомобили.

«Милтон» дошел до побережья немного ослабевшим, его мощность снизилась до третьей категории с максимальной скоростью ветра 195 км/ч, а затем и до второй. Однако он остаётся опасным: способен срывать крыши, вытаскивать с корнем деревья, наносить значительный ущерб постройкам, ожидаются и сильные наводнения. «Фонтанка» показывала страшные кадры приближающейся стихии. По прогнозу, к вечеру четверга он стихнет до внетропического шторма.