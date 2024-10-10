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Происшествия Ураган «Милтон»: есть первые жертвы, Венеция уходит под воду, в Санкт-Петербурге сорвало крышу со стадиона

Ураган «Милтон»: есть первые жертвы, Венеция уходит под воду, в Санкт-Петербурге сорвало крышу со стадиона

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7 комментариев

Первые жертвы урагана «Милтон»: в округе Сент-Луси во Флориде погибли как минимум два человека, ещё несколько госпитализированы, передаёт NBC News. Без электричества остались более 2 миллионов потребителей в штате.

«Мы можем подтвердить, что на округ Сент-Люси, штат Флорида, обрушилось 17 торнадо, в результате чего погибло множество людей, спасательная операция продолжается, сотни домов разрушены», — сказал шериф округа Кит Пирсон. Его слова приводит Fox News.

В городе Санкт-Петербург (Сент-Питерсберг) сорвало крышу со стадиона, рухнул башенный кран, сообщает CNN. Пострадавших не зафиксировано. По информации Fox News, в городе отключили воду из-за прорыва водопровода.

Город Венеция частично оказался под водой. Власти города Тампа приостановили работу аварийно-спасательных служб до тех пор, пока спасателям не станет безопасно находиться на месте происшествия. Ветер в городе такой силы, что швыряет автомобили.

«Милтон» дошел до побережья немного ослабевшим, его мощность снизилась до третьей категории с максимальной скоростью ветра 195 км/ч, а затем и до второй. Однако он остаётся опасным: способен срывать крыши, вытаскивать с корнем деревья, наносить значительный ущерб постройкам, ожидаются и сильные наводнения. «Фонтанка» показывала страшные кадры приближающейся стихии. По прогнозу, к вечеру четверга он стихнет до внетропического шторма.

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Комментарии
7
276321875
1 час
Что смоковать? У них компенсации миллионами , а у нас 10000₽.
Delon
31 минута
Милтон до Петербурга добрался. Даже крышу сорвал.
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