Похищенный из калужского зоопарка кенгурёнок отправился домой

Похищенный из калужского парка птиц «Воробьи» кенгуренок отправился домой. Видеозаписью, на котором малыша помещают в переноску перед дорогой, поделился зоопарк Ярославля 9 октября.

«Сегодня наши коллеги забрали своего малыша домой - в парк птиц «Воробьи» Калужской области. Перед дорогой кенгуренок подкрепился, набрался сил и направился в переноску», - рассказали в зоопарке и отметили, что были рады его компании в ветеринарной клинике.

Двое кенгурят из калужского парка, а также кенгуренок Крош из ярославского зоопарка пропали в ночь на 30 сентября. Вероятного похитителя задержали 2 октября во Владимирской области. Один кенгуренок погиб. Мужчине предъявили обвинение и отправили под стражу.

Обвиняемый во время заседания суда вел себя достаточно эмоционально и даже устроил истерику. «Уходите отсюда!» — кричал он представителям СМИ. Суду мужчина сказал, что пришел в зоопарк и, увидев кенгуру, «не смог удержаться».