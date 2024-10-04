Подозреваемый в краже кенгурят устроил истерику в зале суда. Адвокат говорит о его психических проблемах

Подозреваемый в краже троих кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области совершил данное преступление из-за психического расстройства, заявила 4 октября адвокат задержанного Екатерина Сентищева, передает РИА Новости.

«Он совершил данное преступление в связи с тем, что не совсем здоров», — заявила Екатерина Сентищева, уточнив, что врачи ставили ему психическое расстройство.

В кулуарах Заволжского районного суда Ярославля, где ему должны избрать меру пресечения, адвокат рассказала журналистам, что ее подзащитный написал явку с повинной, в которой указал, как «непосредственное общение с животными улучшает его психическое состояние».

Источник: 76.ru

Мужчина признался, что хотел сфотографироваться с красным волком в зоопарке и послушать звериный рык, а затем увидел кенгуру и «не смог удержаться, захотел обменять его на обезьянку». Задержанный стонет и истерит, судья объявил перерыв, пишут коллеги из 76.ru.

Кенгуренок Крош, похищенный из ярославского зоопарка 27 сентября, обнаружен живым в подмосковном городе Королеве 3 октября. Подозреваемого в краже поймали на железнодорожном вокзале во Владимирской области 2-го числа — в клетчатой сумке мужчины правоохранители обнаружили одного из кенгурят, второе животное погибло.