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Происшествия Подозреваемый в краже кенгурят устроил истерику в зале суда. Адвокат говорит о его психических проблемах

Подозреваемый в краже кенгурят устроил истерику в зале суда. Адвокат говорит о его психических проблемах

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3 комментария

Подозреваемый в краже троих кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области совершил данное преступление из-за психического расстройства, заявила 4 октября адвокат задержанного Екатерина Сентищева, передает РИА Новости.

«Он совершил данное преступление в связи с тем, что не совсем здоров», — заявила Екатерина Сентищева, уточнив, что врачи ставили ему психическое расстройство.

В кулуарах Заволжского районного суда Ярославля, где ему должны избрать меру пресечения, адвокат рассказала журналистам, что ее подзащитный написал явку с повинной, в которой указал, как «непосредственное общение с животными улучшает его психическое состояние».

Мужчина признался, что хотел сфотографироваться с красным волком в зоопарке и послушать звериный рык, а затем увидел кенгуру и «не смог удержаться, захотел обменять его на обезьянку». Задержанный стонет и истерит, судья объявил перерыв, пишут коллеги из 76.ru.

Кенгуренок Крош, похищенный из ярославского зоопарка 27 сентября, обнаружен живым в подмосковном городе Королеве 3 октября. Подозреваемого в краже поймали на железнодорожном вокзале во Владимирской области 2-го числа — в клетчатой сумке мужчины правоохранители обнаружили одного из кенгурят, второе животное погибло.

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Комментарии
3
VKuser174198221
36 минут
....ну сумасшедший, что возьмёшь.....
281855912
16 минут
Он же квадробер, кенгур-папа Карл!
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