Вора кенгуру из российских зоопарков поймали под Владимиром. Похитителем оказался карлик

Правоохранительные органы во Владимирской области задержали мужчину, подозреваемого в похищении трех кенгурят из зоопарков в Ярославской и Калужской областях. При нем в сумке было двое детенышей, один из которых погиб, пишут 2 октября РИА Новости со ссылкой на источник.

Уголовное дело полиция Ярославской области возбудила в понедельник, вскоре после того, как была обнаружена пропажа кенгуренка из местного зоопарка. Вычислить похитителя помешали особенности физического развития — по версии нескольких телеграм-каналов, им оказался карлик. Именно поэтому полиция путала его то с ребенком, то с женщиной. Вычислить его удалось благодаря тому, что похитителя заметили в двух местах совершения преступления.

Выжившего кенгуренка поместят в частный зоопарк в Королеве. Судьба третьего неизвестна.

Трех кенгурят подозреваемый похищал в течение пяти дней.