Не украсть, не ускакать. В Ленинградском зоопарке рассказали, как охраняют кенгуру, которых полюбили воришки

Три кенгуру пропали из российских зоопарков за прошедшие пять дней. Два малыша исчезли из питомника в Ярославской области, один — в Калужской области. Делом заинтересовалась полиция, а «Фонтанка» решила выяснить, есть ли угроза пропажи сумчатых, обитающих в Ленинградском зоопарке.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что всего на территории петербургского питомника обитают 13 кенгуру: десять взрослых и трое подростков. И все они на месте.

«У нас сотрудники их постоянно пересчитывают вне зависимости от последних новостей: во время обхода, кормежки и других манипуляций», — поделились в учреждении.

Также в Ленинградском зоопарке отметили, что по всей территории работает более 300 камер, несколько расположены в вольере сумчатых. А охрана, как внутренняя, так и ЧОП, регулярно обходит территорию в дневное и вечернее время. «Ночью помимо охраны есть вечерние зоотехники, которые следят за животными и также проводят обход», — добавили в зоопарке.

Как оказалось, шанс на выживание тех кенгуру, которых похитили на этой неделе, не сильно велик, если они не будут находиться в должных условиях. Это связано с тем, что животным необходим особый уход и они очень теплолюбивые.

Ранее «Фонтанка» рассказала, что двое детенышей сумчатого исчезли из парка птиц «Воробьи» в ночь на 30 сентября под Калугой и в ту же ночь кенгурёнка Кроша похитили из зоопарка в Ярославле. По факту исчезновения кенгуру возбуждено уголовное дело о краже.

Пока непонятно, можно ли говорить о том, что случаи связаны между собой. Известно лишь, что в Калужской области похищены шестимесячные самочки, а в Ярославле самец.