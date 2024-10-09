В Турции госпитализировали троих россиян после ДТП с перевернувшимся автобусом

Трое россиян получили травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу после ДТП с автобусом в городе Фетхие на юго-западе Турции. Один из пострадавших уже вылетел на родину. Об этом сообщили в генконсульстве России в Анталье, передает РИА Новости 9 октября.

По данным госоргана, 8 октября автобус перевозил в аэропорт города Даламан 14 россиян. Ранее сообщалось, что в транспорте находились 11 пассажиров. В результате ДТП трое россиян были госпитализированы с легкими травмами.

«Один из пострадавших уже вылетел в Россию, еще двое планируют вылететь сегодня», - говорится в сообщении.

В настоящее время генконсульство РФ в Анталье находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора и страховой компании и держит данную ситуацию на приоритетном контроле.

Автобус с российскими туристами перевернулся около трех часов ночи 8 октября на территории курорта Фетхие. Водитель вез пассажиров в аэропорт, когда не справился с управлением. Туристам пришлось выбираться из заблокированного транспорта через люк. После бо́льшая часть из них улетела рейсом TK 3986 Даламан — Санкт-Петербург в 7:30 утра. По прилете за медицинской помощью обратились как минимум двое пострадавших.

Подробнее о том, что говорят о ДТП сами туристы, читайте в материале «Фонтанки».