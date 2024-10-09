«Мы не знаем, что будем делать на сборах». В чем смысл существования сборной России, с которой никто не хочет играть

Источник: Сергей Булкин / ТАСС







Несмотря на то что сборная России уже два с лишним года не принимает участия в международных турнирах, она все равно регулярно проводит сборы под руководством главного тренера Валерия Карпина и даже пытается с кем-то играть. Правда, с каждым разом с этим возникает все больше и больше проблем. Раньше всегда удавалось выкрутиться, но не в этот раз.

О том, что россияне сыграют на сборах в октябре против Пакистана, писали с июня. По словам генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова, еще в начале лета РФС направил письмо в пакистанскую Федерацию футбола с предложением сыграть осенью. В июле стороны ударили по рукам и согласовали конкретную дату — 11 октября. Началась работа.

РФС пообещал Пакистану выполнить все условия для приема команды и решить все организационные вопросы. Сомнений не было: в это окно у Пакистана как раз нет отборочных матчей. Но что-то пошло не так, и пакистанская сторона в последний момент сообщила, что приехать не получится.

По словам Митрофанова, это произошло через несколько дней после того, как подтвердили условия матча. ПФФ объяснила свой отказ тем, что не успела согласовать матч с правительством страны.

«Мы крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Он добавил, что РФС пытался до последнего момента убедить пакистанцев сыграть, но те в какой-то момент просто перестали выходить на связь.

Когда ситуация вышла в публичное поле, менеджер пакистанской федерации по связям с общественностью Мухаммад Яшал объяснил российским журналистам, что многие футболисты находятся за границей и они физически не успели бы собраться к 11 октября. Однако 8 октября telegram-канал журналиста Алексея Хрущева «Коммент.Биги» вдруг сообщил, что игра Россия — Пакистан все-таки состоится в намеченную дату. Как оказалось, это не совсем правда.

«Команда, которая едет в пятницу в Россию, — это не национальная сборная нашей страны. Возможно, в Москву приедет неофициальная сборная Пакистана», — заявил Мухаммад Яшал.

Тут сразу вспоминается инцидент в августе, когда на баскетбольный турнир в Перми с участием сборной России приехала фейковая сборная Колумбии. Однако Валерий Карпин заявил, что ни с какими неофициальными сборными россияне играть не будут.

«Матч вроде состоится, но это не точно. С кем? Люди из Пакистана, назовём это так. Есть ли смысл? Если это будут люди из Пакистана, то не вижу смысла в этом матче. Если этот матч будет подтверждён федерациями и ФИФА, то всё нормально. Если не будет, то матча не будет. Если это будет не национальная команда, то это будет неофициальный матч. В таком случае я смысла не вижу», — заявил Карпин на пресс-конференции в Москве.

В итоге сборная все же собралась, но только для того, чтобы немного потренироваться и снова разбежаться по клубам.

«Многие не знают, что национальная команда будет делать на сборах? Мы тоже не знаем, чем займемся», — признался Карпин.

Туман окутывал и следующий сбор в ноябре. Федерации футбола Таджикистана, Кыргызстана и Танзании ответили отказом на предложение Российского футбольного союза сыграть в этом месяце. Пошла навстречу и согласилась сыграть Сирия, которая занимает 92-е место в мировом рейтинге национальных команд. Вроде бы еще готова помериться силами с россиянами команда Бурунди, со 136-й строчки в том же рейтинге, но это пока не точно.

С одной стороны, сборная России по футболу одна из немногих в стране, федерация которой продолжает регулярно проводить матчи. С другой стороны, вот последние соперники команды Карпина: Камерун, Уругвай, Чили, Египет, Китай, Эквадор, Катар, Иран, Куба, Кения, Ирак. За редким исключением, это далеко не самые футбольные страны. Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов считает, что сборная России должна собираться даже в тех случаях, когда соперника нет.

«Сборная должна собираться безотносительно планов на матчи. Матчи — конечная желаемая цель, но не самоцель. Сыграть хотя бы с кем-то ради того, чтобы сыграть, — это не суть существования национальной команды. Сборная — это выше, чем просто футбольная команда. Это народ, гимн, флаг. Ответственность и честь. До которых далеко не каждому спортсмену дано добраться», — написал Конов в своем telegram-канале.

Однако такого мнения придерживаются далеко не все.

«Я не вижу особого смысла в октябрьском сборе российской сборной. Футболисты давно знакомы друг с другом, новых игроков нет. Сложно что-то тренировать без четкого понимания, кто станет нашим соперником. Обычно сбор направлен на подготовку к конкретной игре. Вполне возможно, у них есть какие-то планы, которые мне неизвестны», — заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «Фонтанкой».

Бывший тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов считает, что лучше бы футболисты остались в своих клубах, чем приезжали в сборную без понятной цели.

«Недавно собирались, слетали во Вьетнам. Если нет соперника, настроить ребят на матч с каким-то клубом будет тяжело. Получается такая ситуация, что ребятам будет на пользу, если они останутся в клубах. Конечно, если есть возможность с кем-то сыграть, то лучше играть», — сказал Парфенов.

Такого же мнения придерживается и бывшиий футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

«Если сборной России не с кем играть, то лучше отменить октябрьский сбор, чем играть друг с другом или с Медиалигой. Лучше пропустить и дать футболистам паузу, чтобы многие отдохнули и залечили болячки», — заявил экс-футболист.

Одну интересную идею предложил бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов — сыграть против сборной Бразилии, составленной из игроков РПЛ.

«В нашем чемпионате бразильских игроков достаточно. Давайте прикинем. В ворота вернём Гильерме, будет красиво и символично, быть может, это станет и прощальной игрой человека, который родился и вырос в Бразилии, но свое сердце и многие годы карьеры отдал нашей стране. В обороне Келлвен, Нино, Роша и Дуглас Сантос. В центре поля Вендел, Клаудиньо, Бителло. Впереди Педро, Артур и Виллиан Жозе. На замене Мантуан, Мойзес, Родригао, Костанца, Роналдо, Виктор Са, Диего Коста, Тормена, Маркиньос, Ориньо. И все это с бразильским флагом, гимном и красивым антуражем, а также, уверен, полными трибунами», — написал Радимов в своем telegram-канале.

В чем смысл существования сборной России в нынешней ситуации, в принципе не совсем понятно. Возможно, что не так уж и не прав был футболист «Зенита» Максим Глушенков, который в сентябре заявил, что не знает, ради чего сейчас играет сборная, и что матчи с Вьетнамом его не мотивируют. Тогда его записали практически в предатели. Но не лучше ли клубам РПЛ действительно дать спокойно поиграть без непонятных пауз и отъезда сильнейших игроков непонятно куда и зачем? В любом случае почти любой матч «Зенита» будет интереснее игры против Бурунди.