На турнир в Пермь приехала фейковая сборная Колумбии. В первом же матче она проиграла с разницей в сто очков

Баскетболисты пермского клуба «Парма» в рамках «Кубка Дружбы» 22 августа разгромили так называемую «сборную Колумбии» с разницей более чем в сто очков — 155:53. На следующий день Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла свою сборную в Россию и вообще не знает, кто все эти игроки.
Как оказалось, за так называемую «сборную Колумбии» играли любители из Боготы и несколько малоизвестных игроков в баскетбол 3 на 3. Например, под номером «5» выступал Луис Мигель Парра Санчес — инженер и автор блога 24capitalstreet («лучшее баскетбольное сообщество Боготы»).
«Вниманию прессы. Федерация баскетбола Колумбии не получала никакого приглашения для участия в турнире «Кубок дружбы» в России и не давала формального разрешения представлять страну на «Кубке дружбы» в России ни какому-либо клубу, ни какой-либо школе», — говорится в официальном пресс-релизе организации.
При этом президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заверил, что переговоры об участии сборной Колумбии велись непосредственно с президентом федерации баскетбола этой страны через официальные каналы. Также он согласился, что уровень приехавших колумбийских баскетболистов явно не соответствует ожиданиям организаторов «Кубка Дружбы».
«Мы уже пересмотрели расписание и формат турнира, чтобы обеспечить более сбалансированные и конкурентоспособные соревнования. Подобные ситуации, хотя и редки, могут случаться в спорте, и мы оперативно принимаем меры для их разрешения», — заявил Кириленко в интервью «Матч ТВ».
Пока непонятно, что имел в виду Кириленко под словами про пересмотр расписания и формата турнира. Пока на официальном сайте РФБ по прежнему числятся два матча с участием «сборной Колумбии». 22 августа колумбийцы сыграют против сборной Венесуэлы, а 23-го — против сборной России.