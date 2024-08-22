На турнир в Пермь приехала фейковая сборная Колумбии. В первом же матче она проиграла с разницей в сто очков

Баскетболисты пермского клуба «Парма» в рамках «Кубка Дружбы» 22 августа разгромили так называемую «сборную Колумбии» с разницей более чем в сто очков — 155:53. На следующий день Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла свою сборную в Россию и вообще не знает, кто все эти игроки.



Как оказалось, за так называемую «сборную Колумбии» играли любители из Боготы и несколько малоизвестных игроков в баскетбол 3 на 3. Например, под номером «5» выступал Луис Мигель Парра Санчес — инженер и автор блога 24capitalstreet («лучшее баскетбольное сообщество Боготы»).

